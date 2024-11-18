https://ria.ru/20241118/abkhaziya-1984342044.html

Президент Абхазии пообещал не допустить беззакония в стране

Президент Абхазии пообещал не допустить беззакония в стране - РИА Новости, 18.11.2024

Президент Абхазии пообещал не допустить беззакония в стране

Президент Абхазии Аслан Бжания на фоне протестов оппозиции заявил, что не допустит беззакония в стране, сообщает пресс-служба главы абхазского государства. РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T10:29

2024-11-18T10:29

2024-11-18T10:36

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СУХУМ, 17 ноя - РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания на фоне протестов оппозиции заявил, что не допустит беззакония в стране, сообщает пресс-служба главы абхазского государства."С президентом Абхазии связались по телефону наши соотечественники, проживающие в Турции. Они отметили, что пристально следят за событиями в Абхазии и хотят скорейшего разрешения ситуации конституционным путем. Представители диаспоры передали президенту слова поддержки", - говорится в сообщении пресс-службы."Бжания выразил благодарность представителям диаспоры и отметил, что он, как гарант Конституции, не допустит беззакония в стране. Рассказал о путях выхода из сложившейся ситуации", - сообщает пресс-служба.Противостояние властей и оппозиции в Абхазии началось из-за соглашения с РФ об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в республике. Сторонники оппозиции считают, что его реализация приведет к подорожанию жилья, а также к рискам для малого и среднего бизнеса в Абхазии. Парламент должен был ратифицировать документ 15 ноября, но отложил рассмотрение вопроса из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе и администрацию президента, и потребовали отставки главы государства. Бжания заявил, что согласен уйти в отставку, если оппозиция покинет захваченные здания, протестующие отвергли предложение властей.

https://ria.ru/20241115/abkhaziya-1984052993.html

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в мире, абхазия, аслан бжания, протесты в абхазии — 2024