В Абхазии попытались захватить гостелерадиокомпанию

СУХУМ, 18 ноя — РИА Новости. В Сухуме неизвестные попыталась захватить здание Абхазской государственной телерадиокомпании, сообщили в инфоцентре президента республики."После полуночи 18 ноября 2024 года произошел инцидент у здания Абхазской государственной телерадиокомпании. К территории телеканала подъехала группа лиц, предположительно представляющих оппозиционные силы, с целью установления контроля над вещанием", — говорится в публикации.Охранники были вынуждены произвести предупредительные выстрелы. Это позволило стабилизировать обстановку и предотвратить развитие конфликта, добавили в инфоцентре.Корреспондент РИА Новости также слышал в это время стрельбу в центре Сухума.Позже пресс-служба президента Абхазии уточнила, что неизвестные люди на 15 автомобилях открыли стрельбу в воздух в непосредственной близости от телестудии. "По предварительной информации, целью действий является запугивание сотрудников телевидения и оказание давления на редакцию, при этом сотрудники, несмотря на угрозу жизни и здоровью, стремятся продолжать исполнять свой долг — объективное освещение ситуации в стране", — говорится в релизе.В пресс-службе не исключили, что может последовать повторное нападение, а также попытки физической угрозы журналистам. Что происходит в АбхазииПротестные акции в Абхазии начались из-за планов парламента ратифицировать законопроект, который регламентирует межправительственное соглашение с Россией об инвестициях. Оппозиция настаивает, что после вступления в силу этого документа российские компании начнут строить в республике апартаменты, это приведет к росту цен на жилье, создаст риски для экономики, из-за чего впоследствии может пострадать местный малый и средний бизнес.Депутаты планировали рассмотреть законопроект 15 ноября, но перенесли заседание на следующую неделю. В тот же день у здания высшего законодательного органа собрались митингующие, которые практически сразу заявили, что не разойдутся, пока парламент не проголосует против ратификации. При этом они утверждали, что не выступают против России.В итоге между силовиками и протестующими начались столкновения, закончившиеся тем, что сторонники оппозиции взяли здание штурмом парламент и администрацию президента. По последним данным, при этом пострадали 14 человек. Манифестанты требовали отставки действующего главы государства Аслана Бжании. Тот согласился покинуть пост, если митингующие освободят захваченные здания. Но те отвергли это предложение и заявили, что примут только отставку президента.
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Демонтаж забора вокруг парламента республики Абхазия
Протестующие в Абхазии начали демонтаж забора вокруг парламента республики, передаёт корреспондент РИА Новости. Они заявили, что намерены перенести забор на границу с Грузией, отдадут его погранслужбе.
СУХУМ, 18 ноя — РИА Новости. В Сухуме неизвестные попыталась захватить здание Абхазской государственной телерадиокомпании, сообщили в инфоцентре президента республики.
"После полуночи 18 ноября 2024 года произошел инцидент у здания Абхазской государственной телерадиокомпании. К территории телеканала подъехала группа лиц, предположительно представляющих оппозиционные силы, с целью установления контроля над вещанием", — говорится в публикации.
Охранники были вынуждены произвести предупредительные выстрелы. Это позволило стабилизировать обстановку и предотвратить развитие конфликта, добавили в инфоцентре.
Корреспондент РИА Новости также слышал в это время стрельбу в центре Сухума.
Позже пресс-служба президента Абхазии уточнила, что неизвестные люди на 15 автомобилях открыли стрельбу в воздух в непосредственной близости от телестудии.
"По предварительной информации, целью действий является запугивание сотрудников телевидения и оказание давления на редакцию, при этом сотрудники, несмотря на угрозу жизни и здоровью, стремятся продолжать исполнять свой долг — объективное освещение ситуации в стране", — говорится в релизе.
В пресс-службе не исключили, что может последовать повторное нападение, а также попытки физической угрозы журналистам.
Что происходит в Абхазии
Протестные акции в Абхазии начались из-за планов парламента ратифицировать законопроект, который регламентирует межправительственное соглашение с Россией об инвестициях. Оппозиция настаивает, что после вступления в силу этого документа российские компании начнут строить в республике апартаменты, это приведет к росту цен на жилье, создаст риски для экономики, из-за чего впоследствии может пострадать местный малый и средний бизнес.
Депутаты планировали рассмотреть законопроект 15 ноября, но перенесли заседание на следующую неделю. В тот же день у здания высшего законодательного органа собрались митингующие, которые практически сразу заявили, что не разойдутся, пока парламент не проголосует против ратификации. При этом они утверждали, что не выступают против России.
В итоге между силовиками и протестующими начались столкновения, закончившиеся тем, что сторонники оппозиции взяли здание штурмом парламент и администрацию президента. По последним данным, при этом пострадали 14 человек.
Манифестанты требовали отставки действующего главы государства Аслана Бжании. Тот согласился покинуть пост, если митингующие освободят захваченные здания. Но те отвергли это предложение и заявили, что примут только отставку президента.
Президент подчеркивал, что отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. А глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц констатировал, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства на восстановление ключевых направлений своей экономики.
Президент подчеркивал, что отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. А глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц констатировал, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства на восстановление ключевых направлений своей экономики.
Президент подчеркивал, что отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. А глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц констатировал, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства на восстановление ключевых направлений своей экономики.
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