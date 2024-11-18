https://ria.ru/20241118/abhazija-1984367967.html
Вооруженные люди не пускают сотрудников правительства Абхазии на работу
Вооруженные люди не пускают сотрудников правительства Абхазии на работу - РИА Новости, 18.11.2024
Вооруженные люди не пускают сотрудников правительства Абхазии на работу
Вооруженные люди не пропускают сотрудников кабинета министров Абхазии на рабочие места, сообщила в понедельник инфоцентру президента республики и.о. министра... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T12:33
2024-11-18T12:33
2024-11-18T12:34
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СУХУМ, 18 ноя - РИА Новости. Вооруженные люди не пропускают сотрудников кабинета министров Абхазии на рабочие места, сообщила в понедельник инфоцентру президента республики и.о. министра культуры Динара Смыр. "Вход в административное здание заблокирован вооруженными людьми, и у сотрудников нет возможности попасть на рабочее место", - рассказала Смыр. Противостояние властей и оппозиции в Абхазии началось из-за соглашения с РФ об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в республике. Сторонники оппозиции считают, что его реализация приведет к подорожанию жилья, а также к рискам для малого и среднего бизнеса в Абхазии. Парламент должен был ратифицировать документ 15 ноября, но отложил рассмотрение вопроса из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе и администрацию президента, и потребовали отставки главы государства.
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в мире, абхазия, россия, сухум, протесты в абхазии — 2024
В мире, Абхазия, Россия, Сухум, Протесты в Абхазии — 2024
Вооруженные люди не пускают сотрудников правительства Абхазии на работу
В Сухуме вооруженные люди не пускают сотрудников правительства на рабочие места