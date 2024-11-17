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Эксперт рассказал о российских ЗРС, способных перехватить ATACMS - РИА Новости, 18.11.2024
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23:54 17.11.2024 (обновлено: 00:04 18.11.2024)
https://ria.ru/20241117/zrs-1984298177.html
Эксперт рассказал о российских ЗРС, способных перехватить ATACMS
Эксперт рассказал о российских ЗРС, способных перехватить ATACMS - РИА Новости, 18.11.2024
Эксперт рассказал о российских ЗРС, способных перехватить ATACMS
Российские зенитные ракетные системы С-400, С-300В4, комплексы "Бук-М3" способны перехватывать американские оперативно-тактические ракеты ATACMS, заявил РИА... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-17T23:54
2024-11-18T00:04
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джо байден
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нато
с-400 «триумф»
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Российские зенитные ракетные системы С-400, С-300В4, комплексы "Бук-М3" способны перехватывать американские оперативно-тактические ракеты ATACMS, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. "Что касается средств перехвата ракет ATACMS, в первую очередь, конечно, это зенитные ракетные системы С-400 и С-300В4. Они могут осуществлять перехват баллистических ракет противника", - сказал Коротченко. Также, по его словам, возможностью перехвата обладают зенитные ракетные комплексы средней дальности "Бук-M3". Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241117/mask-1984294460.html
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россия, украина, сша, игорь коротченко, джо байден, владимир путин, нато, с-400 «триумф», с-300в4, в мире
Россия, Украина, США, Игорь Коротченко, Джо Байден, Владимир Путин, НАТО, С-400 «Триумф», С-300В4, В мире
Эксперт рассказал о российских ЗРС, способных перехватить ATACMS

Эксперт Коротченко: ЗРС С-400 и С-300В4 способны перехватывать ракеты ATACMS

© РИА Новости / Владислав Сергиенко | Перейти в медиабанкЗРС С-400
ЗРС С-400 - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Российские зенитные ракетные системы С-400, С-300В4, комплексы "Бук-М3" способны перехватывать американские оперативно-тактические ракеты ATACMS, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
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"Что касается средств перехвата ракет ATACMS, в первую очередь, конечно, это зенитные ракетные системы С-400 и С-300В4. Они могут осуществлять перехват баллистических ракет противника", - сказал Коротченко.
Также, по его словам, возможностью перехвата обладают зенитные ракетные комплексы средней дальности "Бук-M3".
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
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Вчера, 22:28
 
РоссияУкраинаСШАИгорь КоротченкоДжо БайденВладимир ПутинНАТОС-400 «Триумф»С-300В4В мире
 
 
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