https://ria.ru/20241117/zhurnalisty-1984244123.html

СЖР обратится в ЮНЕСКО из-за доклада о безопасности журналистов

СЖР обратится в ЮНЕСКО из-за доклада о безопасности журналистов - РИА Новости, 17.11.2024

СЖР обратится в ЮНЕСКО из-за доклада о безопасности журналистов

Союз журналистов России подготовит большое письмо в ЮНЕСКО с вопросами, касающимися доклада гендиректора организации Одри Азуле о безопасности журналистов,... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T13:30

2024-11-17T13:30

2024-11-17T15:08

одри азуле

владимир соловьев (телеведущий)

ростислав журавлев

юнеско

союз журналистов россии

вгтрк

в мире

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Союз журналистов России подготовит большое письмо в ЮНЕСКО с вопросами, касающимися доклада гендиректора организации Одри Азуле о безопасности журналистов, заявил РИА Новости председатель СЖР Владимир Соловьев.Накануне ВГТРК опубликовала ответ на проект доклада Азуле, в котором говорилось, что гендиректор ЮНЕСКО практически полностью игнорирует и даже не упоминает многочисленные жертвы среди российских работников СМИ за предыдущие два года, в том числе военкоров, погибших в зоне СВО. "В понедельник подготовим большое письмо со всеми нашими вот этими вопросами, <…> со всеми данными, о которых они забыли. Мы хотим им напомнить. И отправим в ЮНЕСКО", — сказал Соловьев. Он уточнил, что в Союзе журналистов возмущены проектом доклада, потому что "ЮНЕСКО держалась до последнего и не отличалась двойными стандартами и таким откровенным цинизмом". "В этот доклад не включен никто из погибших российских журналистов, а их уже больше 30 погибло, если не считать наших коллег, которые работали в средствах массовой информации Луганской и Донецкой республик и погибли еще начиная с 2014 года, если не считать наших коллег, например моего оператора-коллегу Анатолия Кляна, коллег из ВГТРК и многих других, которые погибли еще в те времена, когда начинались военные действия", — добавил Соловьев. Кроме того, в докладе нет упоминаний о терактах, устроенных украинскими спецслужбами в России, в которых погибли Дарья Дугина и Владлен Татарский, ничего не говорится и о покушениях на журналистов, продолжил глава СЖР. "Было покушение на Прилепина. И в итоге еще, конечно, забыты погибшие наши совсем недавно Ростислав Журавлев, Борис Максудов. Причем Журавлева они записали даже в украинских журналистов. Конечно, это недопустимо", — подчеркнул он. Соловьев признал, что все международные журналистские правозащитные организации очень плохо реагируют на заявления СЖР, но тем не менее российские журналисты все же решили "освежить память госпожи Азуле". В докладе, опубликованном на сайте ЮНЕСКО в Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, 2 ноября, организация призывает все государства выполнить обязательства в этой сфере. Как следует из документа, уровень безнаказанности по-прежнему остается высоким и составляет 85 процентов, за шесть лет он снизился всего на четыре процента.

https://ria.ru/20240420/oon-1941175656.html

https://ria.ru/20240820/gatilov-1967318746.html

https://ria.ru/20241115/vgtrk-1984071848.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

одри азуле, владимир соловьев (телеведущий), ростислав журавлев, юнеско, союз журналистов россии, вгтрк, в мире