СЖР обратится в ЮНЕСКО из-за доклада о безопасности журналистов
СЖР обратится в ЮНЕСКО с вопросами по докладу Азуле о безопасности журналистов
Штаб-квартира ЮНЕСКО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Союз журналистов России подготовит большое письмо в ЮНЕСКО с вопросами, касающимися доклада гендиректора организации Одри Азуле о безопасности журналистов, заявил РИА Новости председатель СЖР Владимир Соловьев.
Накануне ВГТРК опубликовала ответ на проект доклада Азуле, в котором говорилось, что гендиректор ЮНЕСКО практически полностью игнорирует и даже не упоминает многочисленные жертвы среди российских работников СМИ за предыдущие два года, в том числе военкоров, погибших в зоне СВО.
В ООН отреагировали на убийство военкора Еремина
20 апреля, 02:04
"В понедельник подготовим большое письмо со всеми нашими вот этими вопросами, <…> со всеми данными, о которых они забыли. Мы хотим им напомнить. И отправим в ЮНЕСКО", — сказал Соловьев.
Он уточнил, что в Союзе журналистов возмущены проектом доклада, потому что "ЮНЕСКО держалась до последнего и не отличалась двойными стандартами и таким откровенным цинизмом".
"В этот доклад не включен никто из погибших российских журналистов, а их уже больше 30 погибло, если не считать наших коллег, которые работали в средствах массовой информации Луганской и Донецкой республик и погибли еще начиная с 2014 года, если не считать наших коллег, например моего оператора-коллегу Анатолия Кляна, коллег из ВГТРК и многих других, которые погибли еще в те времена, когда начинались военные действия", — добавил Соловьев.
Кроме того, в докладе нет упоминаний о терактах, устроенных украинскими спецслужбами в России, в которых погибли Дарья Дугина и Владлен Татарский, ничего не говорится и о покушениях на журналистов, продолжил глава СЖР.
"Было покушение на Прилепина. И в итоге еще, конечно, забыты погибшие наши совсем недавно Ростислав Журавлев, Борис Максудов. Причем Журавлева они записали даже в украинских журналистов. Конечно, это недопустимо", — подчеркнул он.
Соловьев признал, что все международные журналистские правозащитные организации очень плохо реагируют на заявления СЖР, но тем не менее российские журналисты все же решили "освежить память госпожи Азуле".
В докладе, опубликованном на сайте ЮНЕСКО в Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, 2 ноября, организация призывает все государства выполнить обязательства в этой сфере. Как следует из документа, уровень безнаказанности по-прежнему остается высоким и составляет 85 процентов, за шесть лет он снизился всего на четыре процента.