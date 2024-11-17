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В Ливане сообщили о 29 погибших при ударах Израиля в субботу

В Ливане сообщили о 29 погибших при ударах Израиля в субботу - РИА Новости, 17.11.2024

В Ливане сообщили о 29 погибших при ударах Израиля в субботу

Жертвами израильских ударов по разным районам Ливана в субботу стали 29 человек, ранения получили 122, сообщается в заявлении Центра экстренных ситуаций при... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T20:20

2024-11-17T20:20

2024-11-17T20:27

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израиль

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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КАИР, 17 ноя - РИА Новости. Жертвами израильских ударов по разным районам Ливана в субботу стали 29 человек, ранения получили 122, сообщается в заявлении Центра экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана."В результате израильских авиаударов вчера, 16 ноября, погибли 29 человек, ранения получили 122", - говорится в заявлении.По данным ливанского минздрава, количество жертв с начала израильских бомбардировок Ливана возросло до 3481, ранения получили 14 786.

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в мире, ливан, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024