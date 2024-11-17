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В Ливане сообщили о 29 погибших при ударах Израиля в субботу - РИА Новости, 17.11.2024
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20:20 17.11.2024 (обновлено: 20:27 17.11.2024)
https://ria.ru/20241117/zhertvy-1984284201.html
В Ливане сообщили о 29 погибших при ударах Израиля в субботу
В Ливане сообщили о 29 погибших при ударах Израиля в субботу - РИА Новости, 17.11.2024
В Ливане сообщили о 29 погибших при ударах Израиля в субботу
Жертвами израильских ударов по разным районам Ливана в субботу стали 29 человек, ранения получили 122, сообщается в заявлении Центра экстренных ситуаций при... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T20:20
2024-11-17T20:27
в мире
ливан
израиль
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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КАИР, 17 ноя - РИА Новости. Жертвами израильских ударов по разным районам Ливана в субботу стали 29 человек, ранения получили 122, сообщается в заявлении Центра экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана."В результате израильских авиаударов вчера, 16 ноября, погибли 29 человек, ранения получили 122", - говорится в заявлении.По данным ливанского минздрава, количество жертв с начала израильских бомбардировок Ливана возросло до 3481, ранения получили 14 786.
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в мире, ливан, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В Ливане сообщили о 29 погибших при ударах Израиля в субботу

Минздрав Ливана: 29 человек погибли, 122 пострадали при ударах Израиля в субботу

© AP Photo / Bilal HusseinДым на месте израильского удара в южном пригороде Бейрута
Дым на месте израильского удара в южном пригороде Бейрута - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© AP Photo / Bilal Hussein
Дым на месте израильского удара в южном пригороде Бейрута. Архивное фото
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КАИР, 17 ноя - РИА Новости. Жертвами израильских ударов по разным районам Ливана в субботу стали 29 человек, ранения получили 122, сообщается в заявлении Центра экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана.
"В результате израильских авиаударов вчера, 16 ноября, погибли 29 человек, ранения получили 122", - говорится в заявлении.
По данным ливанского минздрава, количество жертв с начала израильских бомбардировок Ливана возросло до 3481, ранения получили 14 786.
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В миреЛиванИзраильОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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