https://ria.ru/20241117/zemletryasenie-1984256864.html

У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 6

У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 6 - РИА Новости, 17.11.2024

У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 6

Землетрясение магнитудой 6 произошло у южного побережья Японии, сообщило Главное метеорологическое агентство страны. РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T15:40

2024-11-17T15:40

2024-11-17T16:30

в мире

япония

восточно-китайское море

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6 произошло у южного побережья Японии, сообщило Главное метеорологическое агентство страны.Подземные толчки зафиксировали в 21:16 по местному времени (15:16 мск). Очаг залегал на глубине десять километров. Эпицентр располагался у северо-восточного побережья острова Осима в Восточно-Китайском море.Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала. Угрозу цунами не объявляли.

https://ria.ru/20241117/kamchatka-1984201750.html

япония

восточно-китайское море

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в мире, япония, восточно-китайское море