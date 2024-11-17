https://ria.ru/20241117/zemletryasenie-1984256864.html
У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 6
У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 6 - РИА Новости, 17.11.2024
У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 6
Землетрясение магнитудой 6 произошло у южного побережья Японии, сообщило Главное метеорологическое агентство страны. РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T15:40
2024-11-17T15:40
2024-11-17T16:30
в мире
япония
восточно-китайское море
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6 произошло у южного побережья Японии, сообщило Главное метеорологическое агентство страны.Подземные толчки зафиксировали в 21:16 по местному времени (15:16 мск). Очаг залегал на глубине десять километров. Эпицентр располагался у северо-восточного побережья острова Осима в Восточно-Китайском море.Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала. Угрозу цунами не объявляли.
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япония
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в мире, япония, восточно-китайское море
В мире, Япония, Восточно-Китайское море
У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 6
У южного побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 6