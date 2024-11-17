https://ria.ru/20241117/zelenskiy-1984282893.html

Зеленский пообещал подписать закон о легализации однополых браков

Зеленский пообещал подписать закон о легализации однополых браков - РИА Новости, 17.11.2024

Зеленский пообещал подписать закон о легализации однополых браков

Владимир Зеленский пообещал узаконить однополые браки на Украине, его слова приводит издание "Страна.ua". РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T19:58

2024-11-17T19:58

2024-11-17T19:58

украина

владимир зеленский

страна.ua

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский пообещал узаконить однополые браки на Украине, его слова приводит издание "Страна.ua"."Да", — отметил он на вопрос студента о подписании закона о возможности однополым парам заключать "семейные союзы".Отмечается, что законопроект пока еще даже не рассматривается в Раде, хотя его внесли более года назад.

https://ria.ru/20241117/zelenskiy-1984235881.html

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украина, владимир зеленский, страна.ua