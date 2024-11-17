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Зеленский пообещал подписать закон о легализации однополых браков - РИА Новости, 17.11.2024
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19:58 17.11.2024
https://ria.ru/20241117/zelenskiy-1984282893.html
Зеленский пообещал подписать закон о легализации однополых браков
Зеленский пообещал подписать закон о легализации однополых браков - РИА Новости, 17.11.2024
Зеленский пообещал подписать закон о легализации однополых браков
Владимир Зеленский пообещал узаконить однополые браки на Украине, его слова приводит издание "Страна.ua". РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T19:58
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украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский пообещал узаконить однополые браки на Украине, его слова приводит издание "Страна.ua"."Да", — отметил он на вопрос студента о подписании закона о возможности однополым парам заключать "семейные союзы".Отмечается, что законопроект пока еще даже не рассматривается в Раде, хотя его внесли более года назад.
https://ria.ru/20241117/zelenskiy-1984235881.html
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украина, владимир зеленский, страна.ua
Украина, Владимир Зеленский, Страна.ua
Зеленский пообещал подписать закон о легализации однополых браков

Зеленский пообещал подписать закон об однополых "семейных союзах"

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский пообещал узаконить однополые браки на Украине, его слова приводит издание "Страна.ua".
"Да", — отметил он на вопрос студента о подписании закона о возможности однополым парам заключать "семейные союзы".
Отмечается, что законопроект пока еще даже не рассматривается в Раде, хотя его внесли более года назад.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
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