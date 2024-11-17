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"Сиди и слушай": Зеленского поставили на место после его дерзкого заявления - РИА Новости, 17.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:39 17.11.2024 (обновлено: 17:31 17.11.2024)
https://ria.ru/20241117/zelenskiy-1984235881.html
"Сиди и слушай": Зеленского поставили на место после его дерзкого заявления
"Сиди и слушай": Зеленского поставили на место после его дерзкого заявления - РИА Новости, 17.11.2024
"Сиди и слушай": Зеленского поставили на место после его дерзкого заявления
Владимир Зеленский должен сидеть и слушать, что ему говорят США, пока он не вернет все деньги, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в соцсети X. РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T11:39
2024-11-17T17:31
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский должен сидеть и слушать, что ему говорят США, пока он не вернет все деньги, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в соцсети X.Так он прокомментировал слова главы киевского режима о том, что Украина — независимая страна, поэтому США "не могут заставить ее сесть за стол переговоров и просто слушать, что ей говорят"."Выплати нам обратно 184 миллиарда долларов, Зеленский. Потом вы можете вновь стать независимой страной. А до этого сиди и слушай", — ответил ему Риттер.Накануне на высказывание о независимости Украины иронично отреагировал американский миллиардер Илон Маск. По его словам, у Зеленского "потрясающее чувство юмора".Избранный президент США Дональд Трамп неоднократно обещал урегулировать украинский конфликт за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для простого решения. Кроме того, Трамп не раз критиковал подход США к конфликту на Украине и негативно высказывался о Владимире Зеленском. Так, на своих митингах он назвал его торгашом, каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.В июне Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых российских регионов. Кроме того, подчеркнул он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.
https://ria.ru/20241117/vsu-1984227585.html
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в мире, сша, украина, россия, владимир зеленский, нато, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Владимир Зеленский, НАТО, Дональд Трамп
"Сиди и слушай": Зеленского поставили на место после его дерзкого заявления

Риттер: Зеленский должен сидеть и слушать, пока он не вернет деньги

© AP Photo / Wolfgang RattayВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© AP Photo / Wolfgang Rattay
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский должен сидеть и слушать, что ему говорят США, пока он не вернет все деньги, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в соцсети X.
Так он прокомментировал слова главы киевского режима о том, что Украина независимая страна, поэтому США "не могут заставить ее сесть за стол переговоров и просто слушать, что ей говорят".
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"Выплати нам обратно 184 миллиарда долларов, Зеленский. Потом вы можете вновь стать независимой страной. А до этого сиди и слушай", — ответил ему Риттер.
Накануне на высказывание о независимости Украины иронично отреагировал американский миллиардер Илон Маск. По его словам, у Зеленского "потрясающее чувство юмора".
Избранный президент США Дональд Трамп неоднократно обещал урегулировать украинский конфликт за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для простого решения. Кроме того, Трамп не раз критиковал подход США к конфликту на Украине и негативно высказывался о Владимире Зеленском. Так, на своих митингах он назвал его торгашом, каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
В июне Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых российских регионов. Кроме того, подчеркнул он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.
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