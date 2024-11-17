https://ria.ru/20241117/zelenskiy-1984229471.html

"Не смешно": слова Маска о Зеленском вызвали ярость на Украине

"Не смешно": слова Маска о Зеленском вызвали ярость на Украине - РИА Новости, 17.11.2024

"Не смешно": слова Маска о Зеленском вызвали ярость на Украине

Украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X раскритиковала американского миллиардера Илона Маска после того, как он высмеял Владимира Зеленского. РИА Новости, 17.11.2024

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X раскритиковала американского миллиардера Илона Маска после того, как он высмеял Владимира Зеленского.Накануне предприниматель иронично отреагировал на высказывание главы киевского режима о том, что Украина независимая страна и США не могут заставить ее сеть за стол переговоров. По словам Маска, у Зеленского "потрясающее чувство юмора"."Украинцам не смешно! Он нас всех держит в заложниках", — возмутилась Панченко.Избранный президент США Дональд Трамп неоднократно обещал урегулировать украинский конфликт за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для простого решения. Кроме того, Трамп не раз критиковал подход США к конфликту на Украине и негативно высказывался о Владимире Зеленском. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.В июне Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых российских регионов. Кроме того, подчеркнул он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.

https://ria.ru/20241117/vsu-1984227585.html

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