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"Всего неделя". Заявление Зеленского вызвало недоумение во Франции - РИА Новости, 17.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:29 17.11.2024 (обновлено: 14:37 17.11.2024)
https://ria.ru/20241117/zelenskiy-1984224976.html
"Всего неделя". Заявление Зеленского вызвало недоумение во Франции
"Всего неделя". Заявление Зеленского вызвало недоумение во Франции - РИА Новости, 17.11.2024
"Всего неделя". Заявление Зеленского вызвало недоумение во Франции
Владимир Зеленский поменял мнение о конфликте на Украине после избрания Дональда Трампа президентом США, написал лидер партии "Вставай, Франция" Николя... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T09:29
2024-11-17T14:37
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
украина
дональд трамп
николя дюпон-эньян
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский поменял мнение о конфликте на Украине после избрания Дональда Трампа президентом США, написал лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в соцсети X."Зеленский хочет "мира к 2025 году". Потребовалась всего неделя после избрания Трампа, чтобы дело наконец сдвинулось с мертвой точки! Доказательство того, что этот конфликт, разжигаемый демократами и их европейскими пособниками — Макроном и фон дер Ляйен, — можно было остановить уже давно", — говорится в публикации. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп не раз критиковал подход Белого дома к разрешению украинского конфликта, а Зеленского назвал торгашом, каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона. Он также утверждал, что сможет добиться урегулирования конфликта путем переговоров и всего за сутки. В Кремле отмечали, что проблема слишком сложная для такого простого решения.В середине июня президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.
https://ria.ru/20241117/ukraina-1984221362.html
https://ria.ru/20241117/mask-1984232052.html
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в мире, владимир зеленский, украина, дональд трамп, николя дюпон-эньян
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Украина, Дональд Трамп, Николя Дюпон-Эньян
"Всего неделя". Заявление Зеленского вызвало недоумение во Франции

Политик Дюпон-Эньян: Зеленский поменял мнение о конфликте после избрания Трампа

© AP PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский поменял мнение о конфликте на Украине после избрания Дональда Трампа президентом США, написал лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в соцсети X.

"Зеленский хочет "мира к 2025 году". Потребовалась всего неделя после избрания Трампа, чтобы дело наконец сдвинулось с мертвой точки! Доказательство того, что этот конфликт, разжигаемый демократами и их европейскими пособниками — Макроном и фон дер Ляйен, — можно было остановить уже давно", — говорится в публикации.
Ракета Storm Shadow / SCALP - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
В Британии раскрыли, чего лишилась Украина
Вчера, 08:46
Победивший на выборах президента США Дональд Трамп не раз критиковал подход Белого дома к разрешению украинского конфликта, а Зеленского назвал торгашом, каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона. Он также утверждал, что сможет добиться урегулирования конфликта путем переговоров и всего за сутки. В Кремле отмечали, что проблема слишком сложная для такого простого решения.
В середине июня президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
Маск одним словом ответил на новое заявление Зеленского
Вчера, 10:44
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийУкраинаДональд ТрампНиколя Дюпон-Эньян
 
 
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