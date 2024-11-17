"Всего неделя". Заявление Зеленского вызвало недоумение во Франции
Политик Дюпон-Эньян: Зеленский поменял мнение о конфликте после избрания Трампа
© AP PhotoВладимир Зеленский
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский поменял мнение о конфликте на Украине после избрания Дональда Трампа президентом США, написал лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в соцсети X.
"Зеленский хочет "мира к 2025 году". Потребовалась всего неделя после избрания Трампа, чтобы дело наконец сдвинулось с мертвой точки! Доказательство того, что этот конфликт, разжигаемый демократами и их европейскими пособниками — Макроном и фон дер Ляйен, — можно было остановить уже давно", — говорится в публикации.
"Зеленский хочет "мира к 2025 году". Потребовалась всего неделя после избрания Трампа, чтобы дело наконец сдвинулось с мертвой точки! Доказательство того, что этот конфликт, разжигаемый демократами и их европейскими пособниками — Макроном и фон дер Ляйен, — можно было остановить уже давно", — говорится в публикации.
В Британии раскрыли, чего лишилась Украина
Вчера, 08:46
Победивший на выборах президента США Дональд Трамп не раз критиковал подход Белого дома к разрешению украинского конфликта, а Зеленского назвал торгашом, каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона. Он также утверждал, что сможет добиться урегулирования конфликта путем переговоров и всего за сутки. В Кремле отмечали, что проблема слишком сложная для такого простого решения.
В середине июня президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.