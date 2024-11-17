https://ria.ru/20241117/zelenskiy-1984224976.html

"Всего неделя". Заявление Зеленского вызвало недоумение во Франции

"Всего неделя". Заявление Зеленского вызвало недоумение во Франции - РИА Новости, 17.11.2024

"Всего неделя". Заявление Зеленского вызвало недоумение во Франции

Владимир Зеленский поменял мнение о конфликте на Украине после избрания Дональда Трампа президентом США, написал лидер партии "Вставай, Франция" Николя... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T09:29

2024-11-17T09:29

2024-11-17T14:37

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

украина

дональд трамп

николя дюпон-эньян

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский поменял мнение о конфликте на Украине после избрания Дональда Трампа президентом США, написал лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в соцсети X."Зеленский хочет "мира к 2025 году". Потребовалась всего неделя после избрания Трампа, чтобы дело наконец сдвинулось с мертвой точки! Доказательство того, что этот конфликт, разжигаемый демократами и их европейскими пособниками — Макроном и фон дер Ляйен, — можно было остановить уже давно", — говорится в публикации. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп не раз критиковал подход Белого дома к разрешению украинского конфликта, а Зеленского назвал торгашом, каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона. Он также утверждал, что сможет добиться урегулирования конфликта путем переговоров и всего за сутки. В Кремле отмечали, что проблема слишком сложная для такого простого решения.В середине июня президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.

https://ria.ru/20241117/ukraina-1984221362.html

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в мире, владимир зеленский, украина, дональд трамп, николя дюпон-эньян