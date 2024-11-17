https://ria.ru/20241117/zasedanie-1984257366.html
Оппозиция Абхазии сообщила о возможном заседании парламента
Оппозиция Абхазии сообщила о возможном заседании парламента - РИА Новости, 17.11.2024
Оппозиция Абхазии сообщила о возможном заседании парламента
Парламент Абхазии может собраться на заседание в понедельник для обсуждения кризиса в республике, заявил представитель оппозиции Леван Микаа, выступая перед... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T15:45
2024-11-17T15:45
2024-11-17T15:53
в мире
абхазия
протесты в абхазии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/10/1984147167_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e1c9bd3fabfd266860b8999f3aefa1ad.jpg
СУХУМ, 17 ноя - РИА Новости. Парламент Абхазии может собраться на заседание в понедельник для обсуждения кризиса в республике, заявил представитель оппозиции Леван Микаа, выступая перед сторонниками оппозиции."Сейчас идут переговоры с депутатами, вероятно, завтра они соберутся на сессию, где будет решен вопрос политического кризиса", - заявил Микаа.
https://ria.ru/20241117/abkhaziya-1984230467.html
абхазия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/10/1984147167_37:0:2768:2048_1920x0_80_0_0_40e352e1fb3419f5fae3d72308c55a76.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, абхазия, протесты в абхазии — 2024
В мире, Абхазия, Протесты в Абхазии — 2024
Оппозиция Абхазии сообщила о возможном заседании парламента
Оппозиция: парламент Абхазии может обсудить кризис в стране в понедельник