https://ria.ru/20241117/zasedanie-1984257366.html

Оппозиция Абхазии сообщила о возможном заседании парламента

Оппозиция Абхазии сообщила о возможном заседании парламента - РИА Новости, 17.11.2024

Оппозиция Абхазии сообщила о возможном заседании парламента

Парламент Абхазии может собраться на заседание в понедельник для обсуждения кризиса в республике, заявил представитель оппозиции Леван Микаа, выступая перед... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T15:45

2024-11-17T15:45

2024-11-17T15:53

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протесты в абхазии — 2024

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СУХУМ, 17 ноя - РИА Новости. Парламент Абхазии может собраться на заседание в понедельник для обсуждения кризиса в республике, заявил представитель оппозиции Леван Микаа, выступая перед сторонниками оппозиции."Сейчас идут переговоры с депутатами, вероятно, завтра они соберутся на сессию, где будет решен вопрос политического кризиса", - заявил Микаа.

https://ria.ru/20241117/abkhaziya-1984230467.html

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в мире, абхазия, протесты в абхазии — 2024