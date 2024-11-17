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В Запорожской области заявили о повреждении критической инфраструктуры - РИА Новости, 17.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:23 17.11.2024
https://ria.ru/20241117/zaporozhe-1984230166.html
В Запорожской области заявили о повреждении критической инфраструктуры
В Запорожской области заявили о повреждении критической инфраструктуры - РИА Новости, 17.11.2024
В Запорожской области заявили о повреждении критической инфраструктуры
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил в Telegram-канале о повреждении объектов критической... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T10:23
2024-11-17T10:23
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
запорожская область
запорожская областная государственная администрация
вооруженные силы украины
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил в Telegram-канале о повреждении объектов критической инфраструктуры подконтрольной ВСУ части региона. Ранее в воскресенье утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Закарпатской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Винницкой, Одесской, Днепропетровской и других областях. Минэнерго Украины заявил о введении экстренных отключений электроэнергии. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
киев
украина
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в мире, киев, украина, запорожская область, запорожская областная государственная администрация, вооруженные силы украины, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Запорожская область, Запорожская областная государственная администрация, Вооруженные силы Украины, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
В Запорожской области заявили о повреждении критической инфраструктуры

Глава Запорожской ОВА Федоров заявил о повреждении критической инфраструктуры

© Фото : ДСНС Запорожской областиУкраинский пожарный во время ликвидации пожара в Запорожской области
Украинский пожарный во время ликвидации пожара в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© Фото : ДСНС Запорожской области
Украинский пожарный во время ликвидации пожара в Запорожской области. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил в Telegram-канале о повреждении объектов критической инфраструктуры подконтрольной ВСУ части региона.
Ранее в воскресенье утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Закарпатской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Винницкой, Одесской, Днепропетровской и других областях. Минэнерго Украины заявил о введении экстренных отключений электроэнергии.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаЗапорожская областьЗапорожская областная государственная администрацияВооруженные силы УкраиныМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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