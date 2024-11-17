https://ria.ru/20241117/zaporozhe-1984230166.html
В Запорожской области заявили о повреждении критической инфраструктуры
В Запорожской области заявили о повреждении критической инфраструктуры - РИА Новости, 17.11.2024
В Запорожской области заявили о повреждении критической инфраструктуры
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил в Telegram-канале о повреждении объектов критической... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T10:23
2024-11-17T10:23
2024-11-17T10:23
специальная военная операция на украине
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запорожская областная государственная администрация
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил в Telegram-канале о повреждении объектов критической инфраструктуры подконтрольной ВСУ части региона. Ранее в воскресенье утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Закарпатской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Винницкой, Одесской, Днепропетровской и других областях. Минэнерго Украины заявил о введении экстренных отключений электроэнергии. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Запорожской области заявили о повреждении критической инфраструктуры
Глава Запорожской ОВА Федоров заявил о повреждении критической инфраструктуры