https://ria.ru/20241117/zaporozhe-1984230166.html

В Запорожской области заявили о повреждении критической инфраструктуры

В Запорожской области заявили о повреждении критической инфраструктуры - РИА Новости, 17.11.2024

В Запорожской области заявили о повреждении критической инфраструктуры

Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил в Telegram-канале о повреждении объектов критической... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T10:23

2024-11-17T10:23

2024-11-17T10:23

специальная военная операция на украине

в мире

киев

украина

запорожская область

запорожская областная государственная администрация

вооруженные силы украины

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил в Telegram-канале о повреждении объектов критической инфраструктуры подконтрольной ВСУ части региона. Ранее в воскресенье утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Закарпатской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Винницкой, Одесской, Днепропетровской и других областях. Минэнерго Украины заявил о введении экстренных отключений электроэнергии. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киев

украина

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киев, украина, запорожская область, запорожская областная государственная администрация, вооруженные силы украины, министерство энергетики рф (минэнерго россии)