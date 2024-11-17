Рейтинг@Mail.ru
Запад хочет держать Венгрию и Грузию под контролем, заявил эксперт - РИА Новости, 17.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:41 17.11.2024
https://ria.ru/20241117/zapad-1984217437.html
Запад хочет держать Венгрию и Грузию под контролем, заявил эксперт
Запад хочет держать Венгрию и Грузию под контролем, заявил эксперт - РИА Новости, 17.11.2024
Запад хочет держать Венгрию и Грузию под контролем, заявил эксперт
Пример Венгрии и Грузии говорит о том, что Запад хочет держать их под контролем, заявил РИА Новости посол, доктор по теории международных отношений, экс-глава... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T07:41
2024-11-17T07:41
в мире
венгрия
грузия
россия
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932800763_0:38:3003:1727_1920x0_80_0_0_726fec3d1ddca841a6f9e0b802afa980.jpg
ВЕНА, 17 ноя - РИА Новости. Пример Венгрии и Грузии говорит о том, что Запад хочет держать их под контролем, заявил РИА Новости посол, доктор по теории международных отношений, экс-глава миссии наблюдателей ОБСЕ в России (2017-2021), член общественного совета Венгерской академии наук Дьёрдь Варга. "В Венгрии нам не хочется стать участником этой войны, этого конфликта: ни по санкциям, ни по вооружению, ни по последствиям. И Грузия, я думаю, что правительство Грузии имеет такой же подход. И здесь тоже параллель: оба правительства приняли закон, как сделать прозрачным финансирование внешних фондов, политических и общественных организаций. Брюссель подал в суд на Венгрию из-за закона о "национальном суверенитете." Речь идет о финансировании извне организаций, деятельность которых может влиять на выборы. И в Грузии в мае тоже приняли этот закон, и в этой связи против них тоже есть определенные санкции и общий подход Запада к Грузии мы видели до и после парламентских выборов", - отметил собеседник агентства. Он добавил, что есть параллели, которые указывают на то, что глобальный Запад, включая руководство Евросоюза и определенные политики Западной Европы, хотят влиять на ситуацию в странах, которые имеют или противоположную позицию, или вообще отказываются от расходов на украинский конфликт и идут по своему пути суверенного государства, на который все имеют право. "Суверенный подход Венгрии не нравится некоторым политикам. И мы надеемся, что с приходом Трампа Будапешт получит поддержку сохранения своего суверенитета по внешней политике и сегодняшний "революционный" подход Венгрии когда-то станет нормой в Евросоюзе", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20241110/orban-1982975229.html
венгрия
грузия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932800763_28:0:2464:1827_1920x0_80_0_0_a0a2c0fbfe3d6b10bbecbb3aa576081b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, грузия, россия, обсе
В мире, Венгрия, Грузия, Россия, ОБСЕ
Запад хочет держать Венгрию и Грузию под контролем, заявил эксперт

Варга: Запад хочет держать Венгрию и Грузию под контролем

© AP Photo / Virginia MayoМужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЕНА, 17 ноя - РИА Новости. Пример Венгрии и Грузии говорит о том, что Запад хочет держать их под контролем, заявил РИА Новости посол, доктор по теории международных отношений, экс-глава миссии наблюдателей ОБСЕ в России (2017-2021), член общественного совета Венгерской академии наук Дьёрдь Варга.
"В Венгрии нам не хочется стать участником этой войны, этого конфликта: ни по санкциям, ни по вооружению, ни по последствиям. И Грузия, я думаю, что правительство Грузии имеет такой же подход. И здесь тоже параллель: оба правительства приняли закон, как сделать прозрачным финансирование внешних фондов, политических и общественных организаций. Брюссель подал в суд на Венгрию из-за закона о "национальном суверенитете." Речь идет о финансировании извне организаций, деятельность которых может влиять на выборы. И в Грузии в мае тоже приняли этот закон, и в этой связи против них тоже есть определенные санкции и общий подход Запада к Грузии мы видели до и после парламентских выборов", - отметил собеседник агентства.
Он добавил, что есть параллели, которые указывают на то, что глобальный Запад, включая руководство Евросоюза и определенные политики Западной Европы, хотят влиять на ситуацию в странах, которые имеют или противоположную позицию, или вообще отказываются от расходов на украинский конфликт и идут по своему пути суверенного государства, на который все имеют право.
"Суверенный подход Венгрии не нравится некоторым политикам. И мы надеемся, что с приходом Трампа Будапешт получит поддержку сохранения своего суверенитета по внешней политике и сегодняшний "революционный" подход Венгрии когда-то станет нормой в Евросоюзе", - заключил собеседник агентства.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
С победой Трампа закончилась изоляция Венгрии, заявил Орбан
10 ноября, 22:57
 
В миреВенгрияГрузияРоссияОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала