https://ria.ru/20241117/zapad-1984217437.html

Запад хочет держать Венгрию и Грузию под контролем, заявил эксперт

Запад хочет держать Венгрию и Грузию под контролем, заявил эксперт - РИА Новости, 17.11.2024

Запад хочет держать Венгрию и Грузию под контролем, заявил эксперт

Пример Венгрии и Грузии говорит о том, что Запад хочет держать их под контролем, заявил РИА Новости посол, доктор по теории международных отношений, экс-глава... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T07:41

2024-11-17T07:41

2024-11-17T07:41

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ВЕНА, 17 ноя - РИА Новости. Пример Венгрии и Грузии говорит о том, что Запад хочет держать их под контролем, заявил РИА Новости посол, доктор по теории международных отношений, экс-глава миссии наблюдателей ОБСЕ в России (2017-2021), член общественного совета Венгерской академии наук Дьёрдь Варга. "В Венгрии нам не хочется стать участником этой войны, этого конфликта: ни по санкциям, ни по вооружению, ни по последствиям. И Грузия, я думаю, что правительство Грузии имеет такой же подход. И здесь тоже параллель: оба правительства приняли закон, как сделать прозрачным финансирование внешних фондов, политических и общественных организаций. Брюссель подал в суд на Венгрию из-за закона о "национальном суверенитете." Речь идет о финансировании извне организаций, деятельность которых может влиять на выборы. И в Грузии в мае тоже приняли этот закон, и в этой связи против них тоже есть определенные санкции и общий подход Запада к Грузии мы видели до и после парламентских выборов", - отметил собеседник агентства. Он добавил, что есть параллели, которые указывают на то, что глобальный Запад, включая руководство Евросоюза и определенные политики Западной Европы, хотят влиять на ситуацию в странах, которые имеют или противоположную позицию, или вообще отказываются от расходов на украинский конфликт и идут по своему пути суверенного государства, на который все имеют право. "Суверенный подход Венгрии не нравится некоторым политикам. И мы надеемся, что с приходом Трампа Будапешт получит поддержку сохранения своего суверенитета по внешней политике и сегодняшний "революционный" подход Венгрии когда-то станет нормой в Евросоюзе", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20241110/orban-1982975229.html

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в мире, венгрия, грузия, россия, обсе