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В Подмосковье задержали мужчину, угнавшего маршрутку - РИА Новости, 17.11.2024
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19:33 17.11.2024
https://ria.ru/20241117/zaderzhanie-1984280691.html
В Подмосковье задержали мужчину, угнавшего маршрутку
В Подмосковье задержали мужчину, угнавшего маршрутку - РИА Новости, 17.11.2024
В Подмосковье задержали мужчину, угнавшего маршрутку
Полиция в Московской области задержала мужчину, который угнал маршрутный автобус и избил водителя, сообщает пресс-служба подмосковной прокуратуры. РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T19:33
2024-11-17T19:33
происшествия
авто
московская область (подмосковье)
люберцы
раменский
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Полиция в Московской области задержала мужчину, который угнал маршрутный автобус и избил водителя, сообщает пресс-служба подмосковной прокуратуры. "Сегодня около 10.00 в поселке Малаховка городского округа Люберцы 31-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повздорил с водителем маршрутного автобуса и, применив к нему насилие, завладел ключами от автомобиля. После, двигаясь по одной из улиц города Раменское, выехал на полосу встречного движения, совершил столкновение с легковым автомобилем и был задержан сотрудниками полиции", - говорится в сообщении. Уточняется, что действия злоумышленника квалифицированы по п. в ч. 2 ст. 166 УК РФ (угон), его привлечение к уголовной ответственности контролирует Люберецкая городская прокуратура. Кроме того, мужчина привлечен к административной ответственности за невыполнение требования об остановке транспортного средства, управление автомобилем в состоянии опьянения, выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, и проезд на запрещающий сигнал светофора.
https://ria.ru/20241116/solnechnogorsk-1984134877.html
московская область (подмосковье)
люберцы
раменский
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происшествия, авто, московская область (подмосковье), люберцы, раменский, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Авто, Московская область (Подмосковье), Люберцы, Раменский, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
В Подмосковье задержали мужчину, угнавшего маршрутку

В Подмосковье задержали мужчину, угнавшего маршрутку и избившего водителя

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Полиция в Московской области задержала мужчину, который угнал маршрутный автобус и избил водителя, сообщает пресс-служба подмосковной прокуратуры.
"Сегодня около 10.00 в поселке Малаховка городского округа Люберцы 31-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повздорил с водителем маршрутного автобуса и, применив к нему насилие, завладел ключами от автомобиля. После, двигаясь по одной из улиц города Раменское, выехал на полосу встречного движения, совершил столкновение с легковым автомобилем и был задержан сотрудниками полиции", - говорится в сообщении.
Уточняется, что действия злоумышленника квалифицированы по п. в ч. 2 ст. 166 УК РФ (угон), его привлечение к уголовной ответственности контролирует Люберецкая городская прокуратура.
Кроме того, мужчина привлечен к административной ответственности за невыполнение требования об остановке транспортного средства, управление автомобилем в состоянии опьянения, выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, и проезд на запрещающий сигнал светофора.
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ПроисшествияАвтоМосковская область (Подмосковье)ЛюберцыРаменскийСход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
 
 
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