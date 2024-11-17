https://ria.ru/20241117/zaderzhanie-1984280691.html

В Подмосковье задержали мужчину, угнавшего маршрутку

В Подмосковье задержали мужчину, угнавшего маршрутку - РИА Новости, 17.11.2024

В Подмосковье задержали мужчину, угнавшего маршрутку

Полиция в Московской области задержала мужчину, который угнал маршрутный автобус и избил водителя, сообщает пресс-служба подмосковной прокуратуры. РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T19:33

2024-11-17T19:33

2024-11-17T19:33

происшествия

авто

московская область (подмосковье)

люберцы

раменский

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Полиция в Московской области задержала мужчину, который угнал маршрутный автобус и избил водителя, сообщает пресс-служба подмосковной прокуратуры. "Сегодня около 10.00 в поселке Малаховка городского округа Люберцы 31-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повздорил с водителем маршрутного автобуса и, применив к нему насилие, завладел ключами от автомобиля. После, двигаясь по одной из улиц города Раменское, выехал на полосу встречного движения, совершил столкновение с легковым автомобилем и был задержан сотрудниками полиции", - говорится в сообщении. Уточняется, что действия злоумышленника квалифицированы по п. в ч. 2 ст. 166 УК РФ (угон), его привлечение к уголовной ответственности контролирует Люберецкая городская прокуратура. Кроме того, мужчина привлечен к административной ответственности за невыполнение требования об остановке транспортного средства, управление автомобилем в состоянии опьянения, выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, и проезд на запрещающий сигнал светофора.

https://ria.ru/20241116/solnechnogorsk-1984134877.html

московская область (подмосковье)

люберцы

раменский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, московская область (подмосковье), люберцы, раменский, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом