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Япония начнет регулярные развертывания морской пехоты в Австралии
Япония начнет регулярные развертывания морской пехоты в Австралии - РИА Новости, 17.11.2024
Япония начнет регулярные развертывания морской пехоты в Австралии
Япония начнет регулярные развертывания амфибийной бригады быстрого развертывания, элитного соединения морской пехоты сухопутных частей сил самообороны Японии, в РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T06:10
2024-11-17T06:10
2024-11-17T06:10
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ДЖАКАРТА, 17 ноя - РИА Новости. Япония начнет регулярные развертывания амфибийной бригады быстрого развертывания, элитного соединения морской пехоты сухопутных частей сил самообороны Японии, в Австралии, заявил австралийский министр обороны Ричард Марлз. "Сегодня мы объявляем, что мы начнем регулярные развертывания Японской амфибийной бригады быстрого развертывания в Австралии. И это будет иметь особое значение для сотрудничества с австралийскими силами обороны и морскими пехотинцами США, когда они будут здесь в рамках ротации морской пехоты. Это будет способствовать созданию взаимодействия между нашими тремя странами"- заявил Марлз в рамках брифинга по итогам трехсторонней встречи с министрами обороны США и Японии. Трансляцию брифинга вело министерство обороны США.
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в мире, япония, сша, австралия
В мире, Япония, США, Австралия
Япония начнет регулярные развертывания морской пехоты в Австралии
Марлз: Япония начнет регулярные развертывания амфибийной бригады в Австралии