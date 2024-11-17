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В Якутии жители девяти сел остались без света в 30-градусный мороз
В Якутии жители девяти сел остались без света в 30-градусный мороз - РИА Новости, 17.11.2024
В Якутии жители девяти сел остались без света в 30-градусный мороз
Жители девяти сел в двух районах Якутии остались без света в 30-градусный мороз, энергетики ведут восстановительные работы, сообщает пресс-служба Центральных... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T07:44
2024-11-17T07:44
2024-11-17T07:44
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ЯКУТСК, 17 ноя - РИА Новости. Жители девяти сел в двух районах Якутии остались без света в 30-градусный мороз, энергетики ведут восстановительные работы, сообщает пресс-служба Центральных электрических сетей ПАО "Якутскэнерго". По данным ПАО "Якутскэнерго" (входит в группу "Русгидро"), в воскресенье утром (08:44 местного времени) произошло отключение воздушной линии 35 кВ Л-33 "Нижний Бестях-Хаптагай". "В ограничении находятся Рассолода, Хаптагай, Павловск, Хоточчу, Тит-Эбя, часть поселка Нижний Бестях Мегино-Кангаласского улуса и села Хоточчу, Тит-Эбя, Качиткацы Хангласского улуса. В 10:17 восстановлено электроснабжение в Нижнем Бестяхе. В ходе осмотра определено место повреждения в пролете опор между селами Павловск и Хаптагай", - рассказали в пресс-службе. Восстановительные работы ведет бригада Майинского РЭС в составе семи человек и двух единиц спецтехники. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП ЖКХ республики, котельные в подобных случаях работают с помощью резервных источников питания. По прогнозам Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в центральных районах республики морозная погода. Температура воздуха днём минус 25, минус 30 градусов.
https://ria.ru/20241111/avariya-1983192079.html
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происшествия, жкх, павловск, мегино-кангаласский улус, якутскэнерго, русгидро
Происшествия, ЖКХ, Павловск, Мегино-Кангаласский улус, ЯкутскЭнерго, РусГидро
В Якутии жители девяти сел остались без света в 30-градусный мороз
Жители девяти сел в Якутии остались без света в 30-градусный мороз