https://ria.ru/20241117/yakutiya-1984217791.html

В Якутии жители девяти сел остались без света в 30-градусный мороз

В Якутии жители девяти сел остались без света в 30-градусный мороз - РИА Новости, 17.11.2024

В Якутии жители девяти сел остались без света в 30-градусный мороз

Жители девяти сел в двух районах Якутии остались без света в 30-градусный мороз, энергетики ведут восстановительные работы, сообщает пресс-служба Центральных... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T07:44

2024-11-17T07:44

2024-11-17T07:44

происшествия

жкх

павловск

мегино-кангаласский улус

якутскэнерго

русгидро

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153017/23/1530172396_0:0:3840:2160_1920x0_80_0_0_f0792e45731381de8c3bc287eb3f968e.jpg

ЯКУТСК, 17 ноя - РИА Новости. Жители девяти сел в двух районах Якутии остались без света в 30-градусный мороз, энергетики ведут восстановительные работы, сообщает пресс-служба Центральных электрических сетей ПАО "Якутскэнерго". По данным ПАО "Якутскэнерго" (входит в группу "Русгидро"), в воскресенье утром (08:44 местного времени) произошло отключение воздушной линии 35 кВ Л-33 "Нижний Бестях-Хаптагай". "В ограничении находятся Рассолода, Хаптагай, Павловск, Хоточчу, Тит-Эбя, часть поселка Нижний Бестях Мегино-Кангаласского улуса и села Хоточчу, Тит-Эбя, Качиткацы Хангласского улуса. В 10:17 восстановлено электроснабжение в Нижнем Бестяхе. В ходе осмотра определено место повреждения в пролете опор между селами Павловск и Хаптагай", - рассказали в пресс-службе. Восстановительные работы ведет бригада Майинского РЭС в составе семи человек и двух единиц спецтехники. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП ЖКХ республики, котельные в подобных случаях работают с помощью резервных источников питания. По прогнозам Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в центральных районах республики морозная погода. Температура воздуха днём минус 25, минус 30 градусов.

https://ria.ru/20241111/avariya-1983192079.html

https://ria.ru/20241112/svet-1983408258.html

павловск

мегино-кангаласский улус

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, жкх, павловск, мегино-кангаласский улус, якутскэнерго, русгидро