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В Якутии жители девяти сел остались без света в 30-градусный мороз - РИА Новости, 17.11.2024
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07:44 17.11.2024
https://ria.ru/20241117/yakutiya-1984217791.html
В Якутии жители девяти сел остались без света в 30-градусный мороз
В Якутии жители девяти сел остались без света в 30-градусный мороз - РИА Новости, 17.11.2024
В Якутии жители девяти сел остались без света в 30-градусный мороз
Жители девяти сел в двух районах Якутии остались без света в 30-градусный мороз, энергетики ведут восстановительные работы, сообщает пресс-служба Центральных... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T07:44
2024-11-17T07:44
происшествия
жкх
павловск
мегино-кангаласский улус
якутскэнерго
русгидро
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ЯКУТСК, 17 ноя - РИА Новости. Жители девяти сел в двух районах Якутии остались без света в 30-градусный мороз, энергетики ведут восстановительные работы, сообщает пресс-служба Центральных электрических сетей ПАО "Якутскэнерго". По данным ПАО "Якутскэнерго" (входит в группу "Русгидро"), в воскресенье утром (08:44 местного времени) произошло отключение воздушной линии 35 кВ Л-33 "Нижний Бестях-Хаптагай". "В ограничении находятся Рассолода, Хаптагай, Павловск, Хоточчу, Тит-Эбя, часть поселка Нижний Бестях Мегино-Кангаласского улуса и села Хоточчу, Тит-Эбя, Качиткацы Хангласского улуса. В 10:17 восстановлено электроснабжение в Нижнем Бестяхе. В ходе осмотра определено место повреждения в пролете опор между селами Павловск и Хаптагай", - рассказали в пресс-службе. Восстановительные работы ведет бригада Майинского РЭС в составе семи человек и двух единиц спецтехники. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП ЖКХ республики, котельные в подобных случаях работают с помощью резервных источников питания. По прогнозам Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в центральных районах республики морозная погода. Температура воздуха днём минус 25, минус 30 градусов.
https://ria.ru/20241111/avariya-1983192079.html
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происшествия, жкх, павловск, мегино-кангаласский улус, якутскэнерго, русгидро
Происшествия, ЖКХ, Павловск, Мегино-Кангаласский улус, ЯкутскЭнерго, РусГидро
В Якутии жители девяти сел остались без света в 30-градусный мороз

Жители девяти сел в Якутии остались без света в 30-градусный мороз

© Pixabay / ColiN00BЛампочки
Лампочки - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© Pixabay / ColiN00B
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ЯКУТСК, 17 ноя - РИА Новости. Жители девяти сел в двух районах Якутии остались без света в 30-градусный мороз, энергетики ведут восстановительные работы, сообщает пресс-служба Центральных электрических сетей ПАО "Якутскэнерго".
По данным ПАО "Якутскэнерго" (входит в группу "Русгидро"), в воскресенье утром (08:44 местного времени) произошло отключение воздушной линии 35 кВ Л-33 "Нижний Бестях-Хаптагай".
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"В ограничении находятся Рассолода, Хаптагай, Павловск, Хоточчу, Тит-Эбя, часть поселка Нижний Бестях Мегино-Кангаласского улуса и села Хоточчу, Тит-Эбя, Качиткацы Хангласского улуса. В 10:17 восстановлено электроснабжение в Нижнем Бестяхе. В ходе осмотра определено место повреждения в пролете опор между селами Павловск и Хаптагай", - рассказали в пресс-службе.
Восстановительные работы ведет бригада Майинского РЭС в составе семи человек и двух единиц спецтехники.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП ЖКХ республики, котельные в подобных случаях работают с помощью резервных источников питания.
По прогнозам Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в центральных районах республики морозная погода. Температура воздуха днём минус 25, минус 30 градусов.
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ПроисшествияЖКХПавловскМегино-Кангаласский улусЯкутскЭнергоРусГидро
 
 
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