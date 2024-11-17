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Во Львовской области прогремели взрывы

Во Львовской области прогремели взрывы - РИА Новости, 17.11.2024

Во Львовской области прогремели взрывы

Взрывы звучат во Львовской области Украины, сообщает местное издание "Страна.ua". РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T09:04

2024-11-17T09:04

2024-11-17T09:04

специальная военная операция на украине

в мире

львовская область

украина

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Взрывы звучат во Львовской области Украины, сообщает местное издание "Страна.ua". "О взрывах во Львовской области пишут местные паблики", - говорится в Telegram-канале издания. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на данный момент на всей территории страны объявлена воздушная тревога.

https://ria.ru/20241105/kiev-1981868241.html

львовская область

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в мире, львовская область, украина