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Во Львовской области прогремели взрывы
Во Львовской области прогремели взрывы - РИА Новости, 17.11.2024
Во Львовской области прогремели взрывы
Взрывы звучат во Львовской области Украины, сообщает местное издание "Страна.ua". РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T09:04
2024-11-17T09:04
2024-11-17T09:04
специальная военная операция на украине
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львовская область
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Взрывы звучат во Львовской области Украины, сообщает местное издание "Страна.ua". "О взрывах во Львовской области пишут местные паблики", - говорится в Telegram-канале издания. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на данный момент на всей территории страны объявлена воздушная тревога.
https://ria.ru/20241105/kiev-1981868241.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Львовская область, Украина
Во Львовской области прогремели взрывы
"Страна.ua": во Львовской области Украины прогремели взрывы