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В Винницкой области прогремели взрывы
В Винницкой области прогремели взрывы - РИА Новости, 17.11.2024
В Винницкой области прогремели взрывы
Взрывы прозвучали в Винницкой области на фоне воздушной тревоги по всей стране, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T08:39
2024-11-17T08:39
2024-11-17T08:39
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Винницкой области на фоне воздушной тревоги по всей стране, сообщает телеканал "Общественное". "В Винницкой области прозвучали звуки взрывов", - говорится в сообщении "Общественного", опубликованном в Telegram-канале. Позже сообщили о повторных звуках взрывов. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на данный момент на всей территории страны объявлена воздушная тревога.
https://ria.ru/20240605/ukraina-1950465580.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Винницкая область, Украина
В Винницкой области прогремели взрывы
"Общественное": в Винницкой области прогремели взрывы