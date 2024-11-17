https://ria.ru/20241117/vzryvy-1984221149.html

В Винницкой области прогремели взрывы

В Винницкой области прогремели взрывы - РИА Новости, 17.11.2024

В Винницкой области прогремели взрывы

Взрывы прозвучали в Винницкой области на фоне воздушной тревоги по всей стране, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T08:39

2024-11-17T08:39

2024-11-17T08:39

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Винницкой области на фоне воздушной тревоги по всей стране, сообщает телеканал "Общественное". "В Винницкой области прозвучали звуки взрывов", - говорится в сообщении "Общественного", опубликованном в Telegram-канале. Позже сообщили о повторных звуках взрывов. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на данный момент на всей территории страны объявлена воздушная тревога.

https://ria.ru/20240605/ukraina-1950465580.html

винницкая область

украина

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в мире, винницкая область, украина