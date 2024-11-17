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В трех областях Украины прогремели взрывы
В трех областях Украины прогремели взрывы - РИА Новости, 17.11.2024
В трех областях Украины прогремели взрывы
Взрывы слышны в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях Украины, один взрыв также был слышен в городе Ровно Ровненской области, сообщает телеканал... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T08:36
2024-11-17T08:36
2024-11-17T09:31
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Взрывы слышны в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях Украины, один взрыв также был слышен в городе Ровно Ровненской области, сообщает телеканал "Общественное"."В Хмельницкой области слышны взрывы", - говорится в сообщении "Общественного", опубликованном в Telegram-канале.Кроме того, несколько взрывов прозвучали в Ивано-Франковской области и еще один - в Ровно. Позднее стало известно о повторных взрывах в области и городе.По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на данный момент на всей территории страны объявлена воздушная тревога.
https://ria.ru/20240929/konets-1975274585.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Хмельницкая область, Украина, Ивано-Франковская область, Ровно
В трех областях Украины прогремели взрывы
В Хмельницкой, Ивано-Франковской и Ровненской областях прогремели взрывы