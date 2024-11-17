https://ria.ru/20241117/vzryvy-1984220935.html

В трех областях Украины прогремели взрывы

В трех областях Украины прогремели взрывы - РИА Новости, 17.11.2024

В трех областях Украины прогремели взрывы

Взрывы слышны в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях Украины, один взрыв также был слышен в городе Ровно Ровненской области, сообщает телеканал... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T08:36

2024-11-17T08:36

2024-11-17T09:31

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Взрывы слышны в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях Украины, один взрыв также был слышен в городе Ровно Ровненской области, сообщает телеканал "Общественное"."В Хмельницкой области слышны взрывы", - говорится в сообщении "Общественного", опубликованном в Telegram-канале.Кроме того, несколько взрывов прозвучали в Ивано-Франковской области и еще один - в Ровно. Позднее стало известно о повторных взрывах в области и городе.По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на данный момент на всей территории страны объявлена воздушная тревога.

https://ria.ru/20240929/konets-1975274585.html

хмельницкая область

украина

ивано-франковская область

ровно

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в мире, хмельницкая область, украина, ивано-франковская область, ровно