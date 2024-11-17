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В трех областях Украины прогремели взрывы - РИА Новости, 17.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:36 17.11.2024 (обновлено: 09:31 17.11.2024)
https://ria.ru/20241117/vzryvy-1984220935.html
В трех областях Украины прогремели взрывы
В трех областях Украины прогремели взрывы - РИА Новости, 17.11.2024
В трех областях Украины прогремели взрывы
Взрывы слышны в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях Украины, один взрыв также был слышен в городе Ровно Ровненской области, сообщает телеканал... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T08:36
2024-11-17T09:31
специальная военная операция на украине
в мире
хмельницкая область
украина
ивано-франковская область
ровно
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Взрывы слышны в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях Украины, один взрыв также был слышен в городе Ровно Ровненской области, сообщает телеканал "Общественное"."В Хмельницкой области слышны взрывы", - говорится в сообщении "Общественного", опубликованном в Telegram-канале.Кроме того, несколько взрывов прозвучали в Ивано-Франковской области и еще один - в Ровно. Позднее стало известно о повторных взрывах в области и городе.По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на данный момент на всей территории страны объявлена воздушная тревога.
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хмельницкая область
украина
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в мире, хмельницкая область, украина, ивано-франковская область, ровно
Специальная военная операция на Украине, В мире, Хмельницкая область, Украина, Ивано-Франковская область, Ровно
В трех областях Украины прогремели взрывы

В Хмельницкой, Ивано-Франковской и Ровненской областях прогремели взрывы

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Взрывы слышны в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях Украины, один взрыв также был слышен в городе Ровно Ровненской области, сообщает телеканал "Общественное".
Хмельницкой области слышны взрывы", - говорится в сообщении "Общественного", опубликованном в Telegram-канале.
Кроме того, несколько взрывов прозвучали в Ивано-Франковской области и еще один - в Ровно. Позднее стало известно о повторных взрывах в области и городе.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на данный момент на всей территории страны объявлена воздушная тревога.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХмельницкая областьУкраинаИвано-Франковская областьРовно
 
 
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