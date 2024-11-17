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Процедура парламентских выборов в Сенегале

Процедура парламентских выборов в Сенегале - РИА Новости, 17.11.2024

Процедура парламентских выборов в Сенегале

Согласно Конституции Сенегала (2001), Национальное собрание (парламент) осуществляет законодательную власть. Оно единолично принимает законы, контролирует... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T02:05

2024-11-17T02:05

2024-11-17T02:05

справки

сенегал

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Согласно Конституции Сенегала (2001), Национальное собрание (парламент) осуществляет законодательную власть. Оно единолично принимает законы, контролирует действия правительства и оценивает государственную политику. В Национальное собрание избираются 165 членов в один тур, в том числе 112 депутатов (97 на территории Сенегала и 15 за пределами страны) большинством голосов, 53 – на основе пропорционального представительства по национальным спискам.Членом парламента может быть избран гражданин Сенегала с правом избирательного голоса, достигший возраста 25 лет. Натурализованные граждане имеют право избираться по истечении 10 лет с даты принятия указа о натурализации и при условии, что у них нет другого гражданства.Один из супругов, получивший сенегальское гражданство в результате брака, имеет право быть избранным по истечении 10 лет с даты, на которую получение гражданства больше не может быть предметом возражений.Мандат депутата несовместим со статусом члена правительства, члена Высшего совета территориальных образований или члена Совета по экономическим, социальным и экологическим вопросам; с занятием любой невыборной государственной должности; с осуществлением функций, возложенных на него иностранным государством или международной организацией и оплачиваемых из их средств; с функциями президента и члена совета директоров, а также с занятием любой оплачиваемой профессией на предприятиях полугосударственного сектора и др. Данные лица должны подать в отставку после избрания депутатом. Однако член парламента может занимать должность в преподавательском составе высшего учебного заведения.Депутаты парламента избираются всеобщим прямым голосованием. Их срок полномочий составляет пять лет, который может быть сокращен только путем роспуска парламента.Право на участие в выборах парламента имеют политическая партия, коалиция политических партий и организация, объединяющая независимых лиц.Список кандидатов на выборах в законодательные органы должен быть поддержан избирателями – должно быть собрано не менее 0,5% и не более 0,8% подписей от общего списка избирателей. Эти избиратели должны проживать не менее чем в семи регионах из расчета не менее тысячи на регион. Избиратель может поддержать только один список кандидатов.Списки кандидатов (полные и альтернативные) должны поочередно составляться из лиц обоего пола. Если количество членов нечетное, четность применяется к непосредственно меньшему четному числу. В случае, если избирается только один депутат, действующий и замещающий должны быть разного пола.Одно и то же лицо не может быть кандидатом как по мажоритарной, так и по пропорциональной системе голосования, а также баллотироваться в нескольких территориальных образованиях.Не позднее, чем за 150 дней до дня голосования, приказ министра, ответственного за выборы, устанавливает сумму залога, который должен быть внесен представителем политической партии, коалиции политических партий или организации, объединяющей независимых лиц, подавших заявление о выдвижении кандидатов. Этот залог возвращается в течение 15 дней с момента окончательного объявления результатов списку кандидатов, получивших хотя бы одного избранного депутата в Национальное собрание.В случае досрочных выборов сумма последнего залога сохраняется. В 2024 году сумма залога составляет 15 миллионов западноафриканских франков. Избирательным правом обладают дееспособные граждане Сенегала, достигшие 18-летнего возраста и пользующиеся своими гражданскими и политическими правами, а также натурализованные граждане Сенегала, не сохранившие никакого другого гражданства, и иностранцы, приобретшие в течение не менее одного года до даты выборов сенегальское гражданство в результате вступления в брак.Право голоса предоставляется всем членам военных и военизированных формирований всех рангов, а также государственным служащим, которые лишены этого права в силу своего особого статуса.Выборы в парламент проводятся в период от 60 до 20 дней до окончания срока полномочий действующего Национального собрания. Полномочия Национального собрания истекают в день назначения вновь избранного парламента. В случае роспуска парламента дата голосования по выборам депутатов определяется указом. Голосование проводится не ранее 60 и не позднее 90 дней со дня опубликования данного указа.Предвыборная кампания по выборам депутатов Национального собрания начинается за 21 день до даты голосования и заканчивается за день до голосования в ноль часов.Избиратели созываются указом, опубликованным не менее чем за 90 дней до голосования.Голосование проводится на основании избирательных списков. Для включения в список избирателей и подтверждения своей личности гражданин Сенегала, имеющий избирательное право, предъявляет биометрическое удостоверение личности ЭКОВАС. Регистрация членов военных и полувоенных формирований в списках избирателей осуществляется на основе биометрического удостоверения личности ЭКОВАС и профессиональной карты или сертификата, заменяющего ее.Административная комиссия выдает каждому избирателю квитанцию с регистрационным номером в избирательном списке, датой ее выдачи и визой контролера Национальной автономной избирательной комиссии.Карточка избирателя прикрепляется к биометрическому удостоверению личности ЭКОВАС.Голосование проводится в воскресенье в течение одного дня с 8.00 до 18.00. Голосование проходит тайно. При входе на избирательный участок избиратель должен предъявить свое удостоверение избирателя. После выполнения этой процедуры избиратель сам берет специальный конверт и все предоставленные ему избирательные бюллетени.Избиратель голосует в кабинке для голосования – он вкладывает в конверт избирательный бюллетень кандидата или список кандидатов по своему выбору, затем запечатывает конверт. После этого он окунает палец в несмываемые чернила и, после того как они пропитали одну фалангу, может опускать бюллетень в урну.Избиратели, имеющие временную или постоянную инвалидность, не позволяющую им получить доступ к своему избирательному участку, имеют право голосовать на наиболее доступном для них участке для реализации своего избирательного права. Кроме того, любой избиратель-инвалид, который не может легко получить доступ к своему избирательному участку, может воспользоваться, если позволяют обстоятельства, помощью и поддержкой сотрудников сил обороны и безопасности или любого другого лица по его выбору. Также избиратель, который из-за своей инвалидности не может выбрать избирательный бюллетень, вложить его в конверт или опустить в урну для голосования, по запросу имеет право на помощь избирателя по своему выбору или члена избирательного участка.Голосование избирателя подтверждается его подписью или, если он не умеет писать, отпечатком пальца в поле напротив его имени в списке избирателей.Избиратели, которые находятся в иностранных государствах, голосуют в дипломатических и консульских представительствах. Для осуществления права голоса избиратель должен подтвердить свою личность, предъявив свое биометрическое удостоверение личности ЭКОВАС. Кроме того, он должен подтвердить, что зарегистрирован или проживает за границей, предъявив свою консульскую карточку, справку с работы, договор аренды или любую другую документацию, подтверждающую его место жительства. После это избирателю выдается квитанция с номером регистрации в списке избирателей и датой ее выдачи. Карточка избирателя, проживающего за границей, также прикрепляется к биометрическому удостоверению личности ЭКОВАС.По мажоритарной системе избираются кандидаты из списка, набравшего наибольшее количество действительных голосов; для одного вакантного места избирается кандидат, набравший наибольшее количество действительно поданных голосов. В случае равного количества голосов, места получает список кандидатов с самым высоким средним возрастом (действующие и заместители).Бюллетень каждого избирателя в первую очередь учитывается при установлении результатов голосования по мажоритарной системе. Затем, при необходимости, он принимается во внимание при установлении результатов общенационального голосования.Для пропорционального голосования по национальному списку применяется система национального коэффициента. Для определения этого коэффициента общее число поданных действительных голосов делится на число депутатов, подлежащих избранию в результате этого голосования. Сколько раз это частное содержится в количестве голосов, полученных каждым списком, столько этот список получает избранных кандидатов. Распределение остатков осуществляется по системе наибольшего остатка.С целью заполнения вакансий, которые могут возникнуть, каждый список кандидатов, избранный большинством голосов, включает определенное количество заместителей, равное количеству вакантных мест. В случае вакансии вызывается неизбранный кандидат того же пола, что и кандидат, занявший первое место в списке, в котором возникла вакансия.Каждый список кандидатов по пропорциональному голосованию включает 50 альтернативных кандидатов. В случае вакансии одного депутатского места, приоритет отдается неизбранному кандидату того же пола, что и кандидат, занявший первое место в списке, в котором возникла вакансия.Затем будут вызваны альтернативные кандидаты после того, как список неизбранных кандидатов будет исчерпан с учетом пола.Если ни один из кандидатов в течение пяти дней после предварительного провозглашения результатов выборов не подал в секретариат Конституционного совета никаких возражений относительно законности избирательных операций, Конституционный совет объявляет депутатов окончательно избранными. В случае отмены результатов выборов в течение 21 дня будет проведено новое голосование.Окончательные результаты парламентских выборов публикуются в Официальном бюллетене по каждому избирательному участку. Данная публикация также размещается в Интернете или с помощью любого другого средства связи.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

сенегал

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, сенегал