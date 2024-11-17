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Атаки ВСУ оставили без света два села в Запорожской области
Атаки ВСУ оставили без света два села в Запорожской области - РИА Новости, 17.11.2024
Атаки ВСУ оставили без света два села в Запорожской области
Атаки и обстрелы украинских войск в воскресенье привели к повреждению электрооборудования в двух селах Запорожской области, ведутся ремонтные работы, сообщил... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T15:56
2024-11-17T15:56
2024-11-17T15:56
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости. Атаки и обстрелы украинских войск в воскресенье привели к повреждению электрооборудования в двух селах Запорожской области, ведутся ремонтные работы, сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. "Вооруженные формирования Украины совершили артиллерийский обстрел села Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа. В результате атаки пробит расширительный бак и радиатор силового трансформатора. Штатное электроснабжение нарушено, без электроснабжения находятся 73 абонента… В селе Нельговка Приморского района в результате падения БПЛА противника произошел разрыв линии электропередачи, не работают оперативные службы и ремонтные бригады", - написал Балицкий. Проводятся ремонтные работы, к концу дня электроснабжение должно быть полностью восстановлено, добавил губернатор.
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запорожская область, евгений балицкий, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий, Россия, Вооруженные силы Украины
Атаки ВСУ оставили без света два села в Запорожской области
Балицкий: ВСУ повредили электрооборудование в двух селах Запорожской области