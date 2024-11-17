https://ria.ru/20241117/vsu-1984256013.html

ВСУ атаковали Белгородскую область дронами

ВСУ атаковали Белгородскую область дронами - РИА Новости, 17.11.2024

ВСУ атаковали Белгородскую область дронами

Четыре украинских дрона атаковали поселок Майский, села Грузское и Бирюч в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T15:34

2024-11-17T15:34

2024-11-17T15:37

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

россия

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БЕЛГОРОД, 17 ноя - РИА Новости. Четыре украинских дрона атаковали поселок Майский, села Грузское и Бирюч в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Четыре дрона ВСУ нанесли удары по нашей территории. Предварительно, никто не пострадал. В посёлке Майский Белгородского района в результате атаки дрона повреждено остекление социального объекта. Два дрона-камикадзе нанесли удары по селу Грузское Борисовского района", - написал Гладков. По словам руководителя региона, в селе повреждены одно частное домовладение, легковой автомобиль и ЛЭП. Одна из улиц остаётся временно без света. Ещё одним дроном повторно атаковано село Бирюч Валуйского округа, вследствие чего повреждён легковой автомобиль. "Оперативные и аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с министерством обороны РФ", - подчеркнул губернатор.

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белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия