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ВСУ атаковали Белгородскую область дронами - РИА Новости, 17.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:34 17.11.2024 (обновлено: 15:37 17.11.2024)
https://ria.ru/20241117/vsu-1984256013.html
ВСУ атаковали Белгородскую область дронами
ВСУ атаковали Белгородскую область дронами - РИА Новости, 17.11.2024
ВСУ атаковали Белгородскую область дронами
Четыре украинских дрона атаковали поселок Майский, села Грузское и Бирюч в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T15:34
2024-11-17T15:37
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
россия
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БЕЛГОРОД, 17 ноя - РИА Новости. Четыре украинских дрона атаковали поселок Майский, села Грузское и Бирюч в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Четыре дрона ВСУ нанесли удары по нашей территории. Предварительно, никто не пострадал. В посёлке Майский Белгородского района в результате атаки дрона повреждено остекление социального объекта. Два дрона-камикадзе нанесли удары по селу Грузское Борисовского района", - написал Гладков. По словам руководителя региона, в селе повреждены одно частное домовладение, легковой автомобиль и ЛЭП. Одна из улиц остаётся временно без света. Ещё одним дроном повторно атаковано село Бирюч Валуйского округа, вследствие чего повреждён легковой автомобиль. "Оперативные и аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с министерством обороны РФ", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20241117/obstrely-1984233946.html
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белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ атаковали Белгородскую область дронами

Гладков: украинские дроны атаковали три белгородских села, никто не пострадал

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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БЕЛГОРОД, 17 ноя - РИА Новости. Четыре украинских дрона атаковали поселок Майский, села Грузское и Бирюч в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Четыре дрона ВСУ нанесли удары по нашей территории. Предварительно, никто не пострадал. В посёлке Майский Белгородского района в результате атаки дрона повреждено остекление социального объекта. Два дрона-камикадзе нанесли удары по селу Грузское Борисовского района", - написал Гладков.
По словам руководителя региона, в селе повреждены одно частное домовладение, легковой автомобиль и ЛЭП. Одна из улиц остаётся временно без света. Ещё одним дроном повторно атаковано село Бирюч Валуйского округа, вследствие чего повреждён легковой автомобиль.
"Оперативные и аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с министерством обороны РФ", - подчеркнул губернатор.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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