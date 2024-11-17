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Украинские войска за сутки десять раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 17.11.2024
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00:17 17.11.2024
https://ria.ru/20241117/vsu-1984200261.html
Украинские войска за сутки десять раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки десять раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 17.11.2024
Украинские войска за сутки десять раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки десять раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 25 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T00:17
2024-11-17T00:17
в мире
донецкая народная республика
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки десять раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 25 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Десять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Один обстрел - на донецком направлении. Девять обстрелов - на горловском направлении", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства. По данным СЦКК, всего было выпущено 25 боеприпасов, сведения о ранении гражданских лиц не поступали. В предыдущие сутки было зафиксировано 32 обстрела.
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в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк
В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
Украинские войска за сутки десять раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ за сутки десять раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 25 боеприпасов

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкСотрудник СК РФ
Сотрудник СК РФ - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки десять раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 25 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Десять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Один обстрел - на донецком направлении. Девять обстрелов - на горловском направлении", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
По данным СЦКК, всего было выпущено 25 боеприпасов, сведения о ранении гражданских лиц не поступали.
В предыдущие сутки было зафиксировано 32 обстрела.
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