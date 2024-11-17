https://ria.ru/20241117/votum-1984269501.html

Коммунисты Молдавии поддержали вотум недоверия правительству

Коммунисты Молдавии поддержали вотум недоверия правительству - РИА Новости, 17.11.2024

Коммунисты Молдавии поддержали вотум недоверия правительству

Партия коммунистов Молдавии поддержала простой вотум недоверия политике правительства, допустившего множество нарушений при организации и проведении выборов... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T17:27

2024-11-17T17:27

2024-11-17T17:27

в мире

молдавия

гагаузия

майя санду

александр стояногло

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КИШИНЕВ, 17 ноя - РИА Новости. Партия коммунистов Молдавии поддержала простой вотум недоверия политике правительства, допустившего множество нарушений при организации и проведении выборов президента, сообщила депутат парламента Ирина Лозован. Депутаты парламентской группы "Победа" 15 ноября сообщили на брифинге, что выдвигают простой вотум недоверия политике правительства, которая касается проведения выборов. Чтобы документ рассмотрели на заседании парламента, его должны подписать минимум 15 депутатов. Оппозиция настаивает на проведении слушаний в парламенте и привлечении к ответственности всех структур, которые допустили грубые нарушения во время выборов. "Подписи под резолюцией поставили представители не только нашего блока, но и коммунисты. Это документ, осуждающий злоупотребления и нарушения, которые были допущены во время референдума и президентских выборов. Прежде всего он касается представителей власти, принимавших решения в правительстве, госканцелярии, МВД, ЦИК и других ведомствах", - написала Лозован в своем Telegram-канале, отметив, что 15 необходимых подписей уже собраны. По ее словам, представители группы "Победа" намерены добиваться справедливости. "Это хорошо понимают наши противники, поэтому и боятся. Мы чувствуем поддержку народа Молдовы и будем отстаивать его права до победного конца", - отметила Лозован. Простой вотум недоверия — это резолюция, которая отражает позицию парламента по вопросу внутренней или внешней политики. Его могут инициировать минимум 15 депутатов, простой вотум рассматривается в течение 14 дней. В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны Стояногло набрал 51,19% голосов, Санду - 48,81%.

https://ria.ru/20241116/moldaviya-1984179416.html

https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html

молдавия

гагаузия

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в мире, молдавия, гагаузия, майя санду, александр стояногло