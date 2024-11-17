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Украинский военнопленный рассказал о дезертирстве сослуживцев - РИА Новости, 17.11.2024
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04:49 17.11.2024
https://ria.ru/20241117/voennoplennyj-1984210415.html
Украинский военнопленный рассказал о дезертирстве сослуживцев
Украинский военнопленный рассказал о дезертирстве сослуживцев - РИА Новости, 17.11.2024
Украинский военнопленный рассказал о дезертирстве сослуживцев
Украинский военнопленный Денис Дунякин рассказал РИА Новости о дезертирстве пяти из 35 сослуживцев во время обучения после мобилизации. РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T04:49
2024-11-17T04:49
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ДОНЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. Украинский военнопленный Денис Дунякин рассказал РИА Новости о дезертирстве пяти из 35 сослуживцев во время обучения после мобилизации. Дунякин 1994 года рождения был мобилизован из Кривого Рога в сентябре этого года, в плен попал в селе Шахтерское ДНР. "Нас всех держали в лесу, мы там в палатках жили, и мы через лес нашли тропинку в магазин… и бывали такие моменты, что на утро встаем, нет одного, потом второго, и один раз я пытался уйти, но поймали, не смог сбежать", - сказал собеседник агентства. При попытке сбежать он сказал сослуживцам, что пошел в магазин, а сам направился в сторону остановки, где его остановили военные и вернули в учебную часть, после попытки побега ему объявили выговор. На вопрос о том, сколько из его сослуживцев дезертировали, Дунякин ответил: "пять из 35".
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в мире, кривой рог, донецкая народная республика
В мире, Кривой Рог, Донецкая Народная Республика
Украинский военнопленный рассказал о дезертирстве сослуживцев

Украинский военнопленный Дунякин рассказал о дезертирстве пяти из 35 сослуживцев

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ДОНЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. Украинский военнопленный Денис Дунякин рассказал РИА Новости о дезертирстве пяти из 35 сослуживцев во время обучения после мобилизации.
Дунякин 1994 года рождения был мобилизован из Кривого Рога в сентябре этого года, в плен попал в селе Шахтерское ДНР.
"Нас всех держали в лесу, мы там в палатках жили, и мы через лес нашли тропинку в магазин… и бывали такие моменты, что на утро встаем, нет одного, потом второго, и один раз я пытался уйти, но поймали, не смог сбежать", - сказал собеседник агентства.
При попытке сбежать он сказал сослуживцам, что пошел в магазин, а сам направился в сторону остановки, где его остановили военные и вернули в учебную часть, после попытки побега ему объявили выговор.
На вопрос о том, сколько из его сослуживцев дезертировали, Дунякин ответил: "пять из 35".
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