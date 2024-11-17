https://ria.ru/20241117/vladivostok-1984219633.html

Во Владивостоке мужчина угрожал взорвать баллоны с газом из-за жены

Во Владивостоке мужчина угрожал взорвать баллоны с газом из-за жены - РИА Новости, 17.11.2024

Во Владивостоке мужчина угрожал взорвать баллоны с газом из-за жены

Мужчина во Владивостоке угрожал взорвать баллоны с газом у многоквартирного дома во Владивостоке, требуя, чтобы к нему пришла жена, он задержан, сообщает... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T08:14

2024-11-17T08:14

2024-11-17T08:26

происшествия

владивосток

дальнегорск

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 17 ноя – РИА Новости. Мужчина во Владивостоке угрожал взорвать баллоны с газом у многоквартирного дома во Владивостоке, требуя, чтобы к нему пришла жена, он задержан, сообщает полиция Владивостока Отмечается, что в воскресенье в дежурную часть полиции поступило сообщение местного жителя о том, что во дворе дома на улице Надибаидзе во Владивостоке неизвестный мужчина достал из автомобиля "Субару" баллоны с пропаном и угрожает их уничтожить. "По указанному заявителем адресу незамедлительно прибыли сотрудники патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Владивостоку. Полицейские задержали 32-летнего жителя Дальнегорска и доставили его в отдел полиции для разбирательства", - говорится в сообщении. По информации прокуратуры Приморья, мужчина демонстративно производил манипуляции с газовыми баллонами, в том числе разливая вокруг них бензин, требуя, чтобы к нему пришла его жена. В настоящее время по факту инцидента проводится проверка.

https://ria.ru/20240523/podryv-1947891159.html

владивосток

дальнегорск

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, владивосток, дальнегорск, министерство внутренних дел рф (мвд россии), приморский край