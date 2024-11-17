https://ria.ru/20241117/vladivostok-1984212648.html

Во Владивостоке задержали подростков, избивших битой охранника ТЦ

Во Владивостоке задержали подростков, избивших битой охранника ТЦ - РИА Новости, 17.11.2024

Во Владивостоке задержали подростков, избивших битой охранника ТЦ

Полицейские задержали троих подростков, напавших с битой на охранника торгового центра во Владивостоке и распыливших в него перцовый баллончик, сообщает УМВД... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T05:52

2024-11-17T05:52

2024-11-17T05:52

происшествия

россия

приморский край

владивосток

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 17 ноя – РИА Новости. Полицейские задержали троих подростков, напавших с битой на охранника торгового центра во Владивостоке и распыливших в него перцовый баллончик, сообщает УМВД России по Приморскому краю. В пятницу в местных Telegram-каналах распространилась информация о нападении неизвестных на мужчину в торговом центре "Надежда" во Владивостоке вечером в четверг. По свидетельству очевидцев, трое несовершеннолетних избили битой и обрызгали из газового баллончика мужчину, заступившегося за девушку-продавца одного из магазинов, с которой у них возник конфликт. Конфликт попал на запись камер видеонаблюдения. УМВД России по Приморскому краю сообщило, что по этому факту организована проверка, устанавливаются личности нападавших. "В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности злоумышленников. Ими оказались 13-летний и двое 14-летних жителей Владивостока", - говорится в сообщении. Отмечается, что с подростками проведена беседа, а их законных представителей привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ за ненадлежащие исполнение обязанностей по воспитанию детей. "Собранные сотрудниками полиции материалы переданы в Следственный отдел Следственного комитета по Ленинскому району", - отмечается в сообщении краевой полиции. Следственное управление СК РФ по Приморскому краю сообщает, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). В субботу председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал от руководства приморского управления доклад по его расследованию.

https://ria.ru/20241116/podrostok-1984100983.html

https://ria.ru/20241102/omsk-1981569500.html

россия

приморский край

владивосток

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происшествия, россия, приморский край, владивосток, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)