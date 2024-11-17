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Во Владивостоке задержали подростков, избивших битой охранника ТЦ - РИА Новости, 17.11.2024
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05:52 17.11.2024
https://ria.ru/20241117/vladivostok-1984212648.html
Во Владивостоке задержали подростков, избивших битой охранника ТЦ
Во Владивостоке задержали подростков, избивших битой охранника ТЦ - РИА Новости, 17.11.2024
Во Владивостоке задержали подростков, избивших битой охранника ТЦ
Полицейские задержали троих подростков, напавших с битой на охранника торгового центра во Владивостоке и распыливших в него перцовый баллончик, сообщает УМВД... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T05:52
2024-11-17T05:52
происшествия
россия
приморский край
владивосток
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 17 ноя – РИА Новости. Полицейские задержали троих подростков, напавших с битой на охранника торгового центра во Владивостоке и распыливших в него перцовый баллончик, сообщает УМВД России по Приморскому краю. В пятницу в местных Telegram-каналах распространилась информация о нападении неизвестных на мужчину в торговом центре "Надежда" во Владивостоке вечером в четверг. По свидетельству очевидцев, трое несовершеннолетних избили битой и обрызгали из газового баллончика мужчину, заступившегося за девушку-продавца одного из магазинов, с которой у них возник конфликт. Конфликт попал на запись камер видеонаблюдения. УМВД России по Приморскому краю сообщило, что по этому факту организована проверка, устанавливаются личности нападавших. "В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности злоумышленников. Ими оказались 13-летний и двое 14-летних жителей Владивостока", - говорится в сообщении. Отмечается, что с подростками проведена беседа, а их законных представителей привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ за ненадлежащие исполнение обязанностей по воспитанию детей. "Собранные сотрудниками полиции материалы переданы в Следственный отдел Следственного комитета по Ленинскому району", - отмечается в сообщении краевой полиции. Следственное управление СК РФ по Приморскому краю сообщает, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). В субботу председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал от руководства приморского управления доклад по его расследованию.
https://ria.ru/20241116/podrostok-1984100983.html
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происшествия, россия, приморский край, владивосток, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Приморский край, Владивосток, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Во Владивостоке задержали подростков, избивших битой охранника ТЦ

Во Владивостоке задержали троих подростков, напавших с битой на охранника ТЦ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Сотрудник полиции . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 17 ноя – РИА Новости. Полицейские задержали троих подростков, напавших с битой на охранника торгового центра во Владивостоке и распыливших в него перцовый баллончик, сообщает УМВД России по Приморскому краю.
В пятницу в местных Telegram-каналах распространилась информация о нападении неизвестных на мужчину в торговом центре "Надежда" во Владивостоке вечером в четверг. По свидетельству очевидцев, трое несовершеннолетних избили битой и обрызгали из газового баллончика мужчину, заступившегося за девушку-продавца одного из магазинов, с которой у них возник конфликт. Конфликт попал на запись камер видеонаблюдения. УМВД России по Приморскому краю сообщило, что по этому факту организована проверка, устанавливаются личности нападавших.
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"В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности злоумышленников. Ими оказались 13-летний и двое 14-летних жителей Владивостока", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с подростками проведена беседа, а их законных представителей привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ за ненадлежащие исполнение обязанностей по воспитанию детей.
"Собранные сотрудниками полиции материалы переданы в Следственный отдел Следственного комитета по Ленинскому району", - отмечается в сообщении краевой полиции.
Следственное управление СК РФ по Приморскому краю сообщает, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). В субботу председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал от руководства приморского управления доклад по его расследованию.
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ПроисшествияРоссияПриморский крайВладивостокАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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