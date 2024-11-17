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В Винницкой области поражены объекты критической инфраструктуры - РИА Новости, 17.11.2024
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10:29 17.11.2024
https://ria.ru/20241117/vinnitsa-1984231309.html
В Винницкой области поражены объекты критической инфраструктуры
В Винницкой области поражены объекты критической инфраструктуры - РИА Новости, 17.11.2024
В Винницкой области поражены объекты критической инфраструктуры
Объекты критической инфраструктуры поражены в Винницкой области в центре Украины, сообщили в Telegram-канале местной областной администрации. РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T10:29
2024-11-17T10:29
специальная военная операция на украине
в мире
украина
винницкая область
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Объекты критической инфраструктуры поражены в Винницкой области в центре Украины, сообщили в Telegram-канале местной областной администрации. Ранее в воскресенье утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Закарпатской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Винницкой, Одесской, Днепропетровской и других регионах. Минэнерго Украины заявил о введении экстренных отключений электроэнергии. "В Винницкой области есть попадания в объекты критической инфраструктуры", - говорится в сообщении Винницкой областной администрации. Как уточняется в сообщении, в регионе применяются отключения электроэнергии. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240929/konets-1975274585.html
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в мире, украина, винницкая область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Винницкая область, Россия, Вооруженные силы Украины
В Винницкой области поражены объекты критической инфраструктуры

Власти Винницкой области заявили о поражении объектов критической инфраструктуры

© Фото : ГСЧС УкраиныПожар на объекте критической инфраструктуры в Винницкой области
Пожар на объекте критической инфраструктуры в Винницкой области - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Пожар на объекте критической инфраструктуры в Винницкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Объекты критической инфраструктуры поражены в Винницкой области в центре Украины, сообщили в Telegram-канале местной областной администрации.
Ранее в воскресенье утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Закарпатской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Винницкой, Одесской, Днепропетровской и других регионах. Минэнерго Украины заявил о введении экстренных отключений электроэнергии.
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"В Винницкой области есть попадания в объекты критической инфраструктуры", - говорится в сообщении Винницкой областной администрации.
Как уточняется в сообщении, в регионе применяются отключения электроэнергии.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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