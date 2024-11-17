https://ria.ru/20241117/vinnitsa-1984231309.html

В Винницкой области поражены объекты критической инфраструктуры

В Винницкой области поражены объекты критической инфраструктуры - РИА Новости, 17.11.2024

В Винницкой области поражены объекты критической инфраструктуры

Объекты критической инфраструктуры поражены в Винницкой области в центре Украины, сообщили в Telegram-канале местной областной администрации. РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T10:29

2024-11-17T10:29

2024-11-17T10:29

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Объекты критической инфраструктуры поражены в Винницкой области в центре Украины, сообщили в Telegram-канале местной областной администрации. Ранее в воскресенье утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Закарпатской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Винницкой, Одесской, Днепропетровской и других регионах. Минэнерго Украины заявил о введении экстренных отключений электроэнергии. "В Винницкой области есть попадания в объекты критической инфраструктуры", - говорится в сообщении Винницкой областной администрации. Как уточняется в сообщении, в регионе применяются отключения электроэнергии. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240929/konets-1975274585.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, винницкая область, россия, вооруженные силы украины