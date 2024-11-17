https://ria.ru/20241117/uregulirovanie-1984280414.html

СМИ: кандидат на пост главы Пентагона урегулировал дело о домогательствах

СМИ: кандидат на пост главы Пентагона урегулировал дело о домогательствах - РИА Новости, 17.11.2024

СМИ: кандидат на пост главы Пентагона урегулировал дело о домогательствах

Обвиняемый в сексуальных домогательствах Пит Хегсет, которого избранный президент США Дональд Трамп планирует назначить на пост министра обороны, в 2020 году... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T19:30

2024-11-17T19:30

2024-11-17T19:30

в мире

сша

калифорния

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ac875b317de7a65c2958d4b60abfb0c.jpg

ВАШИНГТОН, 17 ноя — РИА Новости. Обвиняемый в сексуальных домогательствах Пит Хегсет, которого избранный президент США Дональд Трамп планирует назначить на пост министра обороны, в 2020 году смог урегулировать данный спор с потерпевшей, подписав соглашение о конфиденциальности, передает в воскресенье телеканал CNN. По словам адвоката Хегсета Тимоти Парлаторе, его клиент выплатил женщине сумму, которая была значительно ниже первоначально запрашиваемой. Хегсет пошёл на соглашение, чтобы избежать огласки инцидента со стороны движения #MeToo, опасаясь потерять работу ведущего на телеканале Fox News. При этом юрист отметил, что Хегсет считал обвинения несправедливыми и расценивал их как попытку шантажа. Согласно данным властей Монтерея (штат Калифорния), полиция расследовала "предполагаемое сексуальное домогательство", однако подробности дела и отчёт следствия не разглашаются в соответствии с законодательством штата. Как отмечает телеканал, Хегсет не был обвинён в соответствии со стандартными процедурами уголовного делопроизводства и не фигурировал в качестве ответчика в иске, связанном с этим инцидентом. CNN попытался связаться с предполагаемой жертвой, но она отказалась от комментариев, сославшись на необходимость проконсультироваться с адвокатом. Женщина, имя которой телеканал не раскрывает, чтобы защитить её частную жизнь, отказалась от дальнейших запросов на интервью. Инцидент, как напоминает телеканал, произошёл в ночь на 8 октября 2017 года в отеле Hyatt Regency Monterey Hotel and Spa, где Хегсет принимал участие в конференции, организованной Калифорнийской федерацией женщин-республиканцев. Спустя четыре дня после мероприятия женщина сообщила, что подверглась сексуальным домогательствам со стороны Хегсета.

https://ria.ru/20241117/podarok-1984251066.html

https://ria.ru/20241109/tramp-1982760473.html

сша

калифорния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, калифорния, дональд трамп