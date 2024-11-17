https://ria.ru/20241117/ukraina-1984239693.html

Медведев рассказал о последствиях инвестиций США в конфликт на Украине

Медведев рассказал о последствиях инвестиций США в конфликт на Украине - РИА Новости, 17.11.2024

Медведев рассказал о последствиях инвестиций США в конфликт на Украине

Результаты инвестиций США на Украине в условиях продолжения конфликта ждет судьба объектов инфраструктуры, которые ранее подверглись российскому массированному... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T12:26

2024-11-17T12:26

2024-11-17T12:26

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Результаты инвестиций США на Украине в условиях продолжения конфликта ждет судьба объектов инфраструктуры, которые ранее подверглись российскому массированному удару, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале. Говоря о том, почему США инвестируют в конфликт между Россией и Украиной, он отметил, что дело не только в ВПК. Штаты получили убедительную прибыль от поставок товаров в ЕС, ведь Европе некуда деться в условиях дефицита сырьевых товаров, подчеркнул он. Зампред Совбеза также высказал мнение, что завершение конфликта на Украине может подорвать позиции американского СПГ в Европе. "Ну а материальные результаты американских инвестиций на территории б. Украины в условиях продолжения конфликта с Россией ждёт судьба тех объектов инфраструктуры, которые сегодня с утра подверглись российскому массированному удару", - написал Медведев.

https://ria.ru/20240929/konets-1975274585.html

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украина, россия, сша, дмитрий медведев, евросоюз, в мире