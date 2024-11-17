https://ria.ru/20241117/ukraina-1984239693.html
Медведев рассказал о последствиях инвестиций США в конфликт на Украине
Медведев рассказал о последствиях инвестиций США в конфликт на Украине - РИА Новости, 17.11.2024
Медведев рассказал о последствиях инвестиций США в конфликт на Украине
Результаты инвестиций США на Украине в условиях продолжения конфликта ждет судьба объектов инфраструктуры, которые ранее подверглись российскому массированному... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T12:26
2024-11-17T12:26
2024-11-17T12:26
специальная военная операция на украине
украина
россия
сша
дмитрий медведев
евросоюз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847155539_0:0:2742:1542_1920x0_80_0_0_6748964a15be90438b513b0353c04e42.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Результаты инвестиций США на Украине в условиях продолжения конфликта ждет судьба объектов инфраструктуры, которые ранее подверглись российскому массированному удару, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале. Говоря о том, почему США инвестируют в конфликт между Россией и Украиной, он отметил, что дело не только в ВПК. Штаты получили убедительную прибыль от поставок товаров в ЕС, ведь Европе некуда деться в условиях дефицита сырьевых товаров, подчеркнул он. Зампред Совбеза также высказал мнение, что завершение конфликта на Украине может подорвать позиции американского СПГ в Европе. "Ну а материальные результаты американских инвестиций на территории б. Украины в условиях продолжения конфликта с Россией ждёт судьба тех объектов инфраструктуры, которые сегодня с утра подверглись российскому массированному удару", - написал Медведев.
https://ria.ru/20240929/konets-1975274585.html
украина
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847155539_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c04401b87a6472b45fdae0dbd88fe13d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, сша, дмитрий медведев, евросоюз, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, Дмитрий Медведев, Евросоюз, В мире
Медведев рассказал о последствиях инвестиций США в конфликт на Украине
Медведев: результаты инвестиций США на Украине ждет судьба разрушенных объектов