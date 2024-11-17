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Медведев рассказал о последствиях инвестиций США в конфликт на Украине - РИА Новости, 17.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:26 17.11.2024
https://ria.ru/20241117/ukraina-1984239693.html
Медведев рассказал о последствиях инвестиций США в конфликт на Украине
Медведев рассказал о последствиях инвестиций США в конфликт на Украине - РИА Новости, 17.11.2024
Медведев рассказал о последствиях инвестиций США в конфликт на Украине
Результаты инвестиций США на Украине в условиях продолжения конфликта ждет судьба объектов инфраструктуры, которые ранее подверглись российскому массированному... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T12:26
2024-11-17T12:26
специальная военная операция на украине
украина
россия
сша
дмитрий медведев
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Результаты инвестиций США на Украине в условиях продолжения конфликта ждет судьба объектов инфраструктуры, которые ранее подверглись российскому массированному удару, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале. Говоря о том, почему США инвестируют в конфликт между Россией и Украиной, он отметил, что дело не только в ВПК. Штаты получили убедительную прибыль от поставок товаров в ЕС, ведь Европе некуда деться в условиях дефицита сырьевых товаров, подчеркнул он. Зампред Совбеза также высказал мнение, что завершение конфликта на Украине может подорвать позиции американского СПГ в Европе. "Ну а материальные результаты американских инвестиций на территории б. Украины в условиях продолжения конфликта с Россией ждёт судьба тех объектов инфраструктуры, которые сегодня с утра подверглись российскому массированному удару", - написал Медведев.
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украина, россия, сша, дмитрий медведев, евросоюз, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, Дмитрий Медведев, Евросоюз, В мире
Медведев рассказал о последствиях инвестиций США в конфликт на Украине

Медведев: результаты инвестиций США на Украине ждет судьба разрушенных объектов

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Результаты инвестиций США на Украине в условиях продолжения конфликта ждет судьба объектов инфраструктуры, которые ранее подверглись российскому массированному удару, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале.
Говоря о том, почему США инвестируют в конфликт между Россией и Украиной, он отметил, что дело не только в ВПК. Штаты получили убедительную прибыль от поставок товаров в ЕС, ведь Европе некуда деться в условиях дефицита сырьевых товаров, подчеркнул он. Зампред Совбеза также высказал мнение, что завершение конфликта на Украине может подорвать позиции американского СПГ в Европе.
"Ну а материальные результаты американских инвестиций на территории б. Украины в условиях продолжения конфликта с Россией ждёт судьба тех объектов инфраструктуры, которые сегодня с утра подверглись российскому массированному удару", - написал Медведев.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСШАДмитрий МедведевЕвросоюзВ мире
 
 
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