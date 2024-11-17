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Медведев рассказал, чем грозит США завершение конфликта на Украине
Медведев рассказал, чем грозит США завершение конфликта на Украине - РИА Новости, 17.11.2024
Медведев рассказал, чем грозит США завершение конфликта на Украине
Завершение конфликта на Украине может подорвать позиции американского СПГ в Европе, написал в Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T11:01
2024-11-17T11:01
2024-11-17T11:02
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Завершение конфликта на Украине может подорвать позиции американского СПГ в Европе, написал в Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.Медведев отметил, что в первое пришествие избранный президент США Дональд Трамп активно ратовал за замену российского газа в Европе на американский LNG."Завершение российско-украинского конфликта может подорвать позиции американского сжиженного газа в Старом Свете (одно из наших условий – отмена санкций). Что окажется важнее: предвыборные обещания или деньги? Вопрос риторический", - написал Медведев.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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украина, европа, дмитрий медведев, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, россия, евросоюз, спг
Украина, Европа, Дмитрий Медведев, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024, Россия, Евросоюз, СПГ
Медведев рассказал, чем грозит США завершение конфликта на Украине
Медведев: завершение конфликта на Украине подорвет позиции СПГ из США в ЕС