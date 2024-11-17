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Медведев рассказал, как Зеленский пытается сохранить интерес США к войне
Медведев рассказал, как Зеленский пытается сохранить интерес США к войне - РИА Новости, 17.11.2024
Медведев рассказал, как Зеленский пытается сохранить интерес США к войне
Владимир Зеленский сегодня пытается сохранить интерес американцев к конфликту на Украине, торгуя доступом к природным ресурсам, написал зампред Совбеза РФ... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T10:51
2024-11-17T10:51
2024-11-17T11:12
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский сегодня пытается сохранить интерес американцев к конфликту на Украине, торгуя доступом к природным ресурсам, написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале.В воскресенье в своём телеграм-канале он поделился мнением о том, почему "США радостно инвестируют в конфликт между Россией и Украиной"."В качестве бонуса янки получили эксклюзивное "деловое" предложение просроченного клоуна. Я уже писал об этом, говоря об интересе американской элиты к возвращённым российским территориям, особенно к территориям Донбасса. Ведь запасы минерального сырья в них кратно больше всего, что осталось на б. Украине. Именно поэтому сегодня наркоман пытается сохранить интерес американцев к войне, торгуя доступом к природным ресурсам", - написал Медведев.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, украина, в мире, дмитрий медведев, владимир зеленский, донбасс, россия
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Медведев рассказал, как Зеленский пытается сохранить интерес США к войне
Медведев: Зеленский пытается сохранить интерес США, торгуя доступом к ресурсам