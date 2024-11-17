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Медведев рассказал, как Зеленский пытается сохранить интерес США к войне - РИА Новости, 17.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:51 17.11.2024 (обновлено: 11:12 17.11.2024)
https://ria.ru/20241117/ukraina-1984232747.html
Медведев рассказал, как Зеленский пытается сохранить интерес США к войне
Медведев рассказал, как Зеленский пытается сохранить интерес США к войне - РИА Новости, 17.11.2024
Медведев рассказал, как Зеленский пытается сохранить интерес США к войне
Владимир Зеленский сегодня пытается сохранить интерес американцев к конфликту на Украине, торгуя доступом к природным ресурсам, написал зампред Совбеза РФ... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T10:51
2024-11-17T11:12
специальная военная операция на украине
сша
украина
в мире
дмитрий медведев
владимир зеленский
донбасс
россия
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский сегодня пытается сохранить интерес американцев к конфликту на Украине, торгуя доступом к природным ресурсам, написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале.В воскресенье в своём телеграм-канале он поделился мнением о том, почему "США радостно инвестируют в конфликт между Россией и Украиной"."В качестве бонуса янки получили эксклюзивное "деловое" предложение просроченного клоуна. Я уже писал об этом, говоря об интересе американской элиты к возвращённым российским территориям, особенно к территориям Донбасса. Ведь запасы минерального сырья в них кратно больше всего, что осталось на б. Украине. Именно поэтому сегодня наркоман пытается сохранить интерес американцев к войне, торгуя доступом к природным ресурсам", - написал Медведев.
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украина
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сша, украина, в мире, дмитрий медведев, владимир зеленский, донбасс, россия
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, В мире, Дмитрий Медведев, Владимир Зеленский, Донбасс, Россия
Медведев рассказал, как Зеленский пытается сохранить интерес США к войне

Медведев: Зеленский пытается сохранить интерес США, торгуя доступом к ресурсам

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский сегодня пытается сохранить интерес американцев к конфликту на Украине, торгуя доступом к природным ресурсам, написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале.
В воскресенье в своём телеграм-канале он поделился мнением о том, почему "США радостно инвестируют в конфликт между Россией и Украиной".
"В качестве бонуса янки получили эксклюзивное "деловое" предложение просроченного клоуна. Я уже писал об этом, говоря об интересе американской элиты к возвращённым российским территориям, особенно к территориям Донбасса. Ведь запасы минерального сырья в них кратно больше всего, что осталось на б. Украине. Именно поэтому сегодня наркоман пытается сохранить интерес американцев к войне, торгуя доступом к природным ресурсам", - написал Медведев.
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Специальная военная операция на УкраинеСШАУкраинаВ миреДмитрий МедведевВладимир ЗеленскийДонбассРоссия
 
 
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