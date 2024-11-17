https://ria.ru/20241117/ukraina-1984217986.html

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.11.2024

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в среду на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T07:49

2024-11-17T07:49

2024-11-17T07:49

специальная военная операция на украине

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украина

хмельницкий (город)

житомирская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в среду на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, воздушная тревога в южных и западных регионах Украины начала звучать с 7.07 мск. В частности тревогу объявили в Одесской, Хмельницкой, Закарпатской, Черновицкой, Винницкой, Тернопольской, Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Ровенской, Винницкой и Житомирской областях. Ранее тревогу объявили в Киеве и остальных регионах страны. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20241117/plan-1984208589.html

украина

хмельницкий (город)

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в мире, украина, хмельницкий (город), житомирская область, вооруженные силы рф