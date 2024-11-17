https://ria.ru/20241117/ukraina-1984217986.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.11.2024
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в среду на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T07:49
2024-11-17T07:49
2024-11-17T07:49
специальная военная операция на украине
в мире
украина
хмельницкий (город)
житомирская область
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932431227_0:288:3127:2047_1920x0_80_0_0_9e61c66016fe26e898f63a4b8e8b8e6e.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в среду на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, воздушная тревога в южных и западных регионах Украины начала звучать с 7.07 мск. В частности тревогу объявили в Одесской, Хмельницкой, Закарпатской, Черновицкой, Винницкой, Тернопольской, Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Ровенской, Винницкой и Житомирской областях. Ранее тревогу объявили в Киеве и остальных регионах страны. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20241117/plan-1984208589.html
украина
хмельницкий (город)
житомирская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932431227_129:0:2858:2047_1920x0_80_0_0_9c51eed93cc670c8235b47457d34c969.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, хмельницкий (город), житомирская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Хмельницкий (город), Житомирская область, Вооруженные силы РФ
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Власти объявили воздушную тревогу на всей территории Украины