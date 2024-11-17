https://ria.ru/20241117/udmurtiya-1984216655.html

В Удмуртии прогремел взрыв в заводском цехе

В Удмуртии прогремел взрыв в заводском цехе - РИА Новости, 17.11.2024

В Удмуртии прогремел взрыв в заводском цехе

Взрыв произошел в заводском цехе в результате атаки БПЛА в Удмуртии, есть один пострадавший, серьезных разрушений нет, сообщил глава региона Александр Бречалов. РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T07:24

2024-11-17T07:24

2024-11-17T09:11

происшествия

александр бречалов

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Взрыв произошел в заводском цехе в результате атаки БПЛА в Удмуртии, есть один пострадавший, серьезных разрушений нет, сообщил глава региона Александр Бречалов. "Сегодня ранним утром поступило сообщение о взрыве по адресу Ленина, 101, заводской цех. По предварительной информации, упал беспилотный летательный аппарат. <...> К сожалению, один человек пострадал. Его уже госпитализировали — состояние средней степени тяжести", — написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20241113/kirgiziya-1983526711.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, александр бречалов