https://ria.ru/20241117/udmurtiya-1984216655.html
В Удмуртии прогремел взрыв в заводском цехе
В Удмуртии прогремел взрыв в заводском цехе - РИА Новости, 17.11.2024
В Удмуртии прогремел взрыв в заводском цехе
Взрыв произошел в заводском цехе в результате атаки БПЛА в Удмуртии, есть один пострадавший, серьезных разрушений нет, сообщил глава региона Александр Бречалов. РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T07:24
2024-11-17T07:24
2024-11-17T09:11
происшествия
александр бречалов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768878491_0:51:1600:951_1920x0_80_0_0_cf6258a10ab94787ab1a7704ca57ac51.jpg
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Взрыв произошел в заводском цехе в результате атаки БПЛА в Удмуртии, есть один пострадавший, серьезных разрушений нет, сообщил глава региона Александр Бречалов. "Сегодня ранним утром поступило сообщение о взрыве по адресу Ленина, 101, заводской цех. По предварительной информации, упал беспилотный летательный аппарат. <...> К сожалению, один человек пострадал. Его уже госпитализировали — состояние средней степени тяжести", — написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20241113/kirgiziya-1983526711.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768878491_132:0:1468:1002_1920x0_80_0_0_67b5bbc7c1e4e1e21b92187ef94400e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, александр бречалов
Происшествия, Александр Бречалов
В Удмуртии прогремел взрыв в заводском цехе
Бречалов сообщил о взрыве в заводском цехе в Удмуртии, есть пострадавший