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В Удмуртии прогремел взрыв в заводском цехе - РИА Новости, 17.11.2024
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07:24 17.11.2024 (обновлено: 09:11 17.11.2024)
https://ria.ru/20241117/udmurtiya-1984216655.html
В Удмуртии прогремел взрыв в заводском цехе
В Удмуртии прогремел взрыв в заводском цехе - РИА Новости, 17.11.2024
В Удмуртии прогремел взрыв в заводском цехе
Взрыв произошел в заводском цехе в результате атаки БПЛА в Удмуртии, есть один пострадавший, серьезных разрушений нет, сообщил глава региона Александр Бречалов. РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T07:24
2024-11-17T09:11
происшествия
александр бречалов
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Взрыв произошел в заводском цехе в результате атаки БПЛА в Удмуртии, есть один пострадавший, серьезных разрушений нет, сообщил глава региона Александр Бречалов. "Сегодня ранним утром поступило сообщение о взрыве по адресу Ленина, 101, заводской цех. По предварительной информации, упал беспилотный летательный аппарат. &lt;...&gt; К сожалению, один человек пострадал. Его уже госпитализировали — состояние средней степени тяжести", — написал он в Telegram-канале.
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происшествия, александр бречалов
Происшествия, Александр Бречалов
В Удмуртии прогремел взрыв в заводском цехе

Бречалов сообщил о взрыве в заводском цехе в Удмуртии, есть пострадавший

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Взрыв произошел в заводском цехе в результате атаки БПЛА в Удмуртии, есть один пострадавший, серьезных разрушений нет, сообщил глава региона Александр Бречалов.
"Сегодня ранним утром поступило сообщение о взрыве по адресу Ленина, 101, заводской цех. По предварительной информации, упал беспилотный летательный аппарат. <...> К сожалению, один человек пострадал. Его уже госпитализировали — состояние средней степени тяжести", — написал он в Telegram-канале.
Место взрыва на металлургическом заводе в городе Шопоков на севере Киргизии. 13 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
В Киргизии на металлургическом заводе прогремел взрыв
13 ноября, 14:20
 
ПроисшествияАлександр Бречалов
 
 
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