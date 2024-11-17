США опасаются силового ответа России на дальнобойные удары ВСУ, пишет NYT
NYT: команда Байдена опасается, что дальнобойные удары ВСУ спровоцируют РФ
© AP Photo / Ebrahim NorooziДжо Байден
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Ряд представителей администрации президента США Джо Байдена опасаются, что использование Украиной американских ракет ATACMS для ударов по российской территории может спровоцировать силовой ответ Москвы против Вашингтона и его союзников, пишет в воскресенье газета New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников.
Как отмечают источники издания, на данном этапе предполагается, что ракеты будут использоваться для ударов в Курской области по российским и якобы присутствующим там северокорейским войскам, но в дальнейшем Байден может одобрить их применение и в других регионах.
В то же время часть официальных лиц в США считает опасения относительно возможной реакции Москвы преувеличенными.
Россия ранее обращала внимание на то, что у США нет подтверждений тому, что на СВО якобы присутствуют военные из КНДР. Первый секретарь миссии КНДР при ООН Ил Ха Ким, в свою очередь, называл обвинения в адрес Пхеньяна о якобы отправке военных КНДР в Россию "грязными маневрами" США и их союзников, которые стремятся замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине.
Президент России Владимир Путин в октябре в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" заявил, что вопрос оказания взаимной военной помощи - суверенное дело РФ и КНДР, только им решать, ограничиться ли учениями и обменом опытом в рамках статьи, предусмотренной заключенным договором, или "применять что-то". Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркивала, что взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права, она назвала ажиотаж в Южной Корее из-за сообщений о якобы отправке военных из КНДР в РФ "вбросами и шумихой".
Россия и КНДР в ходе визита Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности, в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.
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