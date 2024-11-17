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США опасаются силового ответа России на дальнобойные удары ВСУ, пишет NYT - РИА Новости, 17.11.2024
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21:23 17.11.2024 (обновлено: 21:32 17.11.2024)
https://ria.ru/20241117/udary-1984288811.html
США опасаются силового ответа России на дальнобойные удары ВСУ, пишет NYT
США опасаются силового ответа России на дальнобойные удары ВСУ, пишет NYT - РИА Новости, 17.11.2024
США опасаются силового ответа России на дальнобойные удары ВСУ, пишет NYT
Ряд представителей администрации президента США Джо Байдена опасаются, что использование Украиной американских ракет ATACMS для ударов по российской территории... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T21:23
2024-11-17T21:32
в мире
россия
сша
украина
джо байден
владимир путин
ольга скабеева
оон
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ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Ряд представителей администрации президента США Джо Байдена опасаются, что использование Украиной американских ракет ATACMS для ударов по российской территории может спровоцировать силовой ответ Москвы против Вашингтона и его союзников, пишет в воскресенье газета New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников.Как отмечают источники издания, на данном этапе предполагается, что ракеты будут использоваться для ударов в Курской области по российским и якобы присутствующим там северокорейским войскам, но в дальнейшем Байден может одобрить их применение и в других регионах.В то же время часть официальных лиц в США считает опасения относительно возможной реакции Москвы преувеличенными.Россия ранее обращала внимание на то, что у США нет подтверждений тому, что на СВО якобы присутствуют военные из КНДР. Первый секретарь миссии КНДР при ООН Ил Ха Ким, в свою очередь, называл обвинения в адрес Пхеньяна о якобы отправке военных КНДР в Россию "грязными маневрами" США и их союзников, которые стремятся замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине.Президент России Владимир Путин в октябре в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" заявил, что вопрос оказания взаимной военной помощи - суверенное дело РФ и КНДР, только им решать, ограничиться ли учениями и обменом опытом в рамках статьи, предусмотренной заключенным договором, или "применять что-то". Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркивала, что взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права, она назвала ажиотаж в Южной Корее из-за сообщений о якобы отправке военных из КНДР в РФ "вбросами и шумихой".Россия и КНДР в ходе визита Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности, в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.
https://ria.ru/20241112/ukraina-1983239015.html
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в мире, россия, сша, украина, джо байден, владимир путин, ольга скабеева, оон, выборы президента сша — 2024
В мире, Россия, США, Украина, Джо Байден, Владимир Путин, Ольга Скабеева, ООН, Выборы президента США — 2024
США опасаются силового ответа России на дальнобойные удары ВСУ, пишет NYT

NYT: команда Байдена опасается, что дальнобойные удары ВСУ спровоцируют РФ

© AP Photo / Ebrahim NorooziДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Ряд представителей администрации президента США Джо Байдена опасаются, что использование Украиной американских ракет ATACMS для ударов по российской территории может спровоцировать силовой ответ Москвы против Вашингтона и его союзников, пишет в воскресенье газета New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников.
Как отмечают источники издания, на данном этапе предполагается, что ракеты будут использоваться для ударов в Курской области по российским и якобы присутствующим там северокорейским войскам, но в дальнейшем Байден может одобрить их применение и в других регионах.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
Поставка дальнобойных ракет Украине лишь продлит агонию, заявил Медведев
12 ноября, 10:41
В то же время часть официальных лиц в США считает опасения относительно возможной реакции Москвы преувеличенными.
Россия ранее обращала внимание на то, что у США нет подтверждений тому, что на СВО якобы присутствуют военные из КНДР. Первый секретарь миссии КНДР при ООН Ил Ха Ким, в свою очередь, называл обвинения в адрес Пхеньяна о якобы отправке военных КНДР в Россию "грязными маневрами" США и их союзников, которые стремятся замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине.
Президент России Владимир Путин в октябре в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" заявил, что вопрос оказания взаимной военной помощи - суверенное дело РФ и КНДР, только им решать, ограничиться ли учениями и обменом опытом в рамках статьи, предусмотренной заключенным договором, или "применять что-то". Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркивала, что взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права, она назвала ажиотаж в Южной Корее из-за сообщений о якобы отправке военных из КНДР в РФ "вбросами и шумихой".
Россия и КНДР в ходе визита Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности, в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
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