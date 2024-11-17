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Израильские ВВС нанесли серию ударов по пригороду Бейрута

Израильские ВВС нанесли серию ударов по пригороду Бейрута - РИА Новости, 17.11.2024

Израильские ВВС нанесли серию ударов по пригороду Бейрута

Самолеты израильских ВВС нанесли четыре удара по району Харет Хрейк в южном пригороде Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T12:03

2024-11-17T12:03

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БЕЙРУТ, 17 ноя - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли четыре удара по району Харет Хрейк в южном пригороде Бейрута, передает корреспондент РИА Новости.Израильская авиация в воскресенье утром атаковала жилые многоэтажные здания после того, как израильская армия опубликовала очередное предупреждение с призывом к жителям пригорода ливанской столицы покинуть дома.Ранее бомбардировкам израильских ВВС подвергались районы Хадат и Бурдж аль-Бараджне.

https://ria.ru/20241111/izrail-1983127774.html

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в мире, бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль, ливан