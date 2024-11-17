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Израильские ВВС нанесли серию ударов по пригороду Бейрута - РИА Новости, 17.11.2024
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12:03 17.11.2024 (обновлено: 12:12 17.11.2024)
https://ria.ru/20241117/udary-1984238110.html
Израильские ВВС нанесли серию ударов по пригороду Бейрута
Израильские ВВС нанесли серию ударов по пригороду Бейрута - РИА Новости, 17.11.2024
Израильские ВВС нанесли серию ударов по пригороду Бейрута
Самолеты израильских ВВС нанесли четыре удара по району Харет Хрейк в южном пригороде Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T12:03
2024-11-17T12:12
в мире
бейрут
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
израиль
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БЕЙРУТ, 17 ноя - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли четыре удара по району Харет Хрейк в южном пригороде Бейрута, передает корреспондент РИА Новости.Израильская авиация в воскресенье утром атаковала жилые многоэтажные здания после того, как израильская армия опубликовала очередное предупреждение с призывом к жителям пригорода ливанской столицы покинуть дома.Ранее бомбардировкам израильских ВВС подвергались районы Хадат и Бурдж аль-Бараджне.
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в мире, бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль, ливан
В мире, Бейрут, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Израиль, Ливан
Израильские ВВС нанесли серию ударов по пригороду Бейрута

Израильские ВВС нанесли серию ударов по району Харет Хрейк в пригороде Бейрута

© AP Photo / Tsafrir AbayovИстребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля
Истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 17 ноя - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли четыре удара по району Харет Хрейк в южном пригороде Бейрута, передает корреспондент РИА Новости.
Израильская авиация в воскресенье утром атаковала жилые многоэтажные здания после того, как израильская армия опубликовала очередное предупреждение с призывом к жителям пригорода ливанской столицы покинуть дома.
Ранее бомбардировкам израильских ВВС подвергались районы Хадат и Бурдж аль-Бараджне.
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В миреБейрутОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024ИзраильЛиван
 
 
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