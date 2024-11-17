https://ria.ru/20241117/udary-1984238110.html
Израильские ВВС нанесли серию ударов по пригороду Бейрута
Израильские ВВС нанесли серию ударов по пригороду Бейрута - РИА Новости, 17.11.2024
Израильские ВВС нанесли серию ударов по пригороду Бейрута
Самолеты израильских ВВС нанесли четыре удара по району Харет Хрейк в южном пригороде Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T12:03
2024-11-17T12:03
2024-11-17T12:12
в мире
бейрут
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
израиль
ливан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772007562_0:88:3070:1815_1920x0_80_0_0_a4ec20e287e43cdc53890ad26f982d8b.jpg
БЕЙРУТ, 17 ноя - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли четыре удара по району Харет Хрейк в южном пригороде Бейрута, передает корреспондент РИА Новости.Израильская авиация в воскресенье утром атаковала жилые многоэтажные здания после того, как израильская армия опубликовала очередное предупреждение с призывом к жителям пригорода ливанской столицы покинуть дома.Ранее бомбардировкам израильских ВВС подвергались районы Хадат и Бурдж аль-Бараджне.
https://ria.ru/20241111/izrail-1983127774.html
бейрут
израиль
ливан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772007562_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_91d989fa6bb10583168026ef4934c8fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль, ливан
В мире, Бейрут, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Израиль, Ливан
Израильские ВВС нанесли серию ударов по пригороду Бейрута
Израильские ВВС нанесли серию ударов по району Харет Хрейк в пригороде Бейрута