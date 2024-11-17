https://ria.ru/20241117/turtsiya-1984264508.html

Турция не пустила самолет президента Израиля в свое воздушное пространство

Турция не пустила самолет президента Израиля в свое воздушное пространство - РИА Новости, 17.11.2024

Турция не пустила самолет президента Израиля в свое воздушное пространство

Причиной отмены визита президента Израиля Ицхака Герцога в Азербайджан для участия в климатическом саммите ООН (CОР-29) в Баку стало закрытие Турцией своего... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T16:29

2024-11-17T16:29

2024-11-17T16:29

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реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 17 ноя - РИА Новости. Причиной отмены визита президента Израиля Ицхака Герцога в Азербайджан для участия в климатическом саммите ООН (CОР-29) в Баку стало закрытие Турцией своего воздушного пространства для его самолета, пишет турецкая газета Milliyet, ссылаясь на израильские и турецкие дипломатические источники. "Вечером в субботу Израиль объявил, что поездка президента Ицхака Герцога в Азербайджан в рамках COP29 отменена по "соображениям безопасности". Однако, как сообщает Yedioth Ahronot, источники в министерстве иностранных дел Азербайджана заявили, что истинной причиной был отказ Турции разрешить израильскому президентскому самолету пройти через ее воздушное пространство. Израильская газета Yedioth Ahronot, которая расследовала сообщение Caliber News, известной своей близостью к правительству Азербайджана, сообщила, что официальные лица Азербайджана подтвердили им эту новость", - пишет издание. Турция разорвала отношения с Израилем, не предпринимает никаких шагов для их развития в будущем, заявил ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Турецкий лидер также призвал усилить дипломатическое давление на Израиль, чтобы "загнать страну в угол во всех областях".

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

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в мире, азербайджан, израиль, турция, ицхак герцог, реджеп тайип эрдоган, оон