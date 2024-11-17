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Турция не пустила самолет президента Израиля в свое воздушное пространство - РИА Новости, 17.11.2024
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16:29 17.11.2024
https://ria.ru/20241117/turtsiya-1984264508.html
Турция не пустила самолет президента Израиля в свое воздушное пространство
Турция не пустила самолет президента Израиля в свое воздушное пространство - РИА Новости, 17.11.2024
Турция не пустила самолет президента Израиля в свое воздушное пространство
Причиной отмены визита президента Израиля Ицхака Герцога в Азербайджан для участия в климатическом саммите ООН (CОР-29) в Баку стало закрытие Турцией своего... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T16:29
2024-11-17T16:29
в мире
азербайджан
израиль
турция
ицхак герцог
реджеп тайип эрдоган
оон
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АНКАРА, 17 ноя - РИА Новости. Причиной отмены визита президента Израиля Ицхака Герцога в Азербайджан для участия в климатическом саммите ООН (CОР-29) в Баку стало закрытие Турцией своего воздушного пространства для его самолета, пишет турецкая газета Milliyet, ссылаясь на израильские и турецкие дипломатические источники. "Вечером в субботу Израиль объявил, что поездка президента Ицхака Герцога в Азербайджан в рамках COP29 отменена по "соображениям безопасности". Однако, как сообщает Yedioth Ahronot, источники в министерстве иностранных дел Азербайджана заявили, что истинной причиной был отказ Турции разрешить израильскому президентскому самолету пройти через ее воздушное пространство. Израильская газета Yedioth Ahronot, которая расследовала сообщение Caliber News, известной своей близостью к правительству Азербайджана, сообщила, что официальные лица Азербайджана подтвердили им эту новость", - пишет издание. Турция разорвала отношения с Израилем, не предпринимает никаких шагов для их развития в будущем, заявил ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Турецкий лидер также призвал усилить дипломатическое давление на Израиль, чтобы "загнать страну в угол во всех областях".
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в мире, азербайджан, израиль, турция, ицхак герцог, реджеп тайип эрдоган, оон
В мире, Азербайджан, Израиль, Турция, Ицхак Герцог, Реджеп Тайип Эрдоган, ООН
Турция не пустила самолет президента Израиля в свое воздушное пространство

Milliyet: Турция не пустила самолет президента Израиля в воздушное пространство

© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие флаги в Стамбуле
Турецкие флаги в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкие флаги в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 17 ноя - РИА Новости. Причиной отмены визита президента Израиля Ицхака Герцога в Азербайджан для участия в климатическом саммите ООН (CОР-29) в Баку стало закрытие Турцией своего воздушного пространства для его самолета, пишет турецкая газета Milliyet, ссылаясь на израильские и турецкие дипломатические источники.
"Вечером в субботу Израиль объявил, что поездка президента Ицхака Герцога в Азербайджан в рамках COP29 отменена по "соображениям безопасности". Однако, как сообщает Yedioth Ahronot, источники в министерстве иностранных дел Азербайджана заявили, что истинной причиной был отказ Турции разрешить израильскому президентскому самолету пройти через ее воздушное пространство. Израильская газета Yedioth Ahronot, которая расследовала сообщение Caliber News, известной своей близостью к правительству Азербайджана, сообщила, что официальные лица Азербайджана подтвердили им эту новость", - пишет издание.
Турция разорвала отношения с Израилем, не предпринимает никаких шагов для их развития в будущем, заявил ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Турецкий лидер также призвал усилить дипломатическое давление на Израиль, чтобы "загнать страну в угол во всех областях".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
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В миреАзербайджанИзраильТурцияИцхак ГерцогРеджеп Тайип ЭрдоганООН
 
 
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