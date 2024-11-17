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В Кремле прокомментировали формирование Трампом новой администрации - РИА Новости, 17.11.2024
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13:12 17.11.2024
https://ria.ru/20241117/trump-1984243246.html
В Кремле прокомментировали формирование Трампом новой администрации
В Кремле прокомментировали формирование Трампом новой администрации - РИА Новости, 17.11.2024
В Кремле прокомментировали формирование Трампом новой администрации
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину назвал "шумным" процесс формирования избранным президентом США Дональдом Трампом... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T13:12
2024-11-17T13:12
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дмитрий песков
дональд трамп
павел зарубин
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину назвал "шумным" процесс формирования избранным президентом США Дональдом Трампом новой американской администрации. "Сейчас избранный президент США вовсю занимается процессом формирования своей новой команды, процесс такой шумный, там появляются известные имена для Соединенных Штатов, в том числе и некоторые из них хорошо известные нам", - сказал Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину, которое опубликовано в Telegram-канале журналиста.
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сша, россия, дмитрий песков, дональд трамп, павел зарубин, выборы президента сша — 2024, в мире
США, Россия, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Павел Зарубин, Выборы президента США — 2024, В мире
В Кремле прокомментировали формирование Трампом новой администрации

Песков назвал процесс формирования Трампом новой администрации шумным

© AP Photo / Matt RourkeДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину назвал "шумным" процесс формирования избранным президентом США Дональдом Трампом новой американской администрации.
"Сейчас избранный президент США вовсю занимается процессом формирования своей новой команды, процесс такой шумный, там появляются известные имена для Соединенных Штатов, в том числе и некоторые из них хорошо известные нам", - сказал Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину, которое опубликовано в Telegram-канале журналиста.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
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СШАРоссияДмитрий ПесковДональд ТрампПавел ЗарубинВыборы президента США — 2024В мире
 
 
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