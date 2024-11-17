https://ria.ru/20241117/trump-1984243246.html

В Кремле прокомментировали формирование Трампом новой администрации

В Кремле прокомментировали формирование Трампом новой администрации - РИА Новости, 17.11.2024

В Кремле прокомментировали формирование Трампом новой администрации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину назвал "шумным" процесс формирования избранным президентом США Дональдом Трампом... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T13:12

2024-11-17T13:12

2024-11-17T13:12

сша

россия

дмитрий песков

дональд трамп

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину назвал "шумным" процесс формирования избранным президентом США Дональдом Трампом новой американской администрации. "Сейчас избранный президент США вовсю занимается процессом формирования своей новой команды, процесс такой шумный, там появляются известные имена для Соединенных Штатов, в том числе и некоторые из них хорошо известные нам", - сказал Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину, которое опубликовано в Telegram-канале журналиста.

https://ria.ru/20241107/tramp-1982300685.html

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Ольга Фомченкова

сша, россия, дмитрий песков, дональд трамп, павел зарубин, выборы президента сша — 2024, в мире