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В Кремле ответили на обвинения в адрес Трампа, что он русский агент - РИА Новости, 17.11.2024
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13:02 17.11.2024 (обновлено: 13:08 17.11.2024)
https://ria.ru/20241117/trump-1984242390.html
В Кремле ответили на обвинения в адрес Трампа, что он русский агент
В Кремле ответили на обвинения в адрес Трампа, что он русский агент - РИА Новости, 17.11.2024
В Кремле ответили на обвинения в адрес Трампа, что он русский агент
Обвинения избранного президента США Дональда Трампа в том, что он русский агент, абсурдны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T13:02
2024-11-17T13:08
дональд трамп
сша
россия
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Обвинения избранного президента США Дональда Трампа в том, что он русский агент, абсурдны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии Павлу Зарубину."Очень много было абсурдных совершенно обвинений Трампа. Иногда трудно верилось в то, как эти абсурдные обвинения, как они подхватывались американским мейнстримом, американскими медиа, как они разжигались, и, фактически, после того, как их сто раз повторяли, они воспринимались как правда. Это всё было в Соединённых Штатах, и это было совсем недавно. Поэтому, конечно, удивлялись тому, что происходило", – сказал Песков в интервью тележурналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину, комментарий опубликован на сайте "Вести.ru".
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дональд трамп, сша, россия, дмитрий песков, в мире
Дональд Трамп, США, Россия, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле ответили на обвинения в адрес Трампа, что он русский агент

Песков: обвинения в адрес Трампа в том, что он русский агент, абсурдны

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Обвинения избранного президента США Дональда Трампа в том, что он русский агент, абсурдны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии Павлу Зарубину.
"Очень много было абсурдных совершенно обвинений Трампа. Иногда трудно верилось в то, как эти абсурдные обвинения, как они подхватывались американским мейнстримом, американскими медиа, как они разжигались, и, фактически, после того, как их сто раз повторяли, они воспринимались как правда. Это всё было в Соединённых Штатах, и это было совсем недавно. Поэтому, конечно, удивлялись тому, что происходило", – сказал Песков в интервью тележурналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину, комментарий опубликован на сайте "Вести.ru".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
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