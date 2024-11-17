https://ria.ru/20241117/trump-1984242390.html
В Кремле ответили на обвинения в адрес Трампа, что он русский агент
В Кремле ответили на обвинения в адрес Трампа, что он русский агент - РИА Новости, 17.11.2024
В Кремле ответили на обвинения в адрес Трампа, что он русский агент
Обвинения избранного президента США Дональда Трампа в том, что он русский агент, абсурдны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T13:02
2024-11-17T13:02
2024-11-17T13:08
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Обвинения избранного президента США Дональда Трампа в том, что он русский агент, абсурдны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии Павлу Зарубину."Очень много было абсурдных совершенно обвинений Трампа. Иногда трудно верилось в то, как эти абсурдные обвинения, как они подхватывались американским мейнстримом, американскими медиа, как они разжигались, и, фактически, после того, как их сто раз повторяли, они воспринимались как правда. Это всё было в Соединённых Штатах, и это было совсем недавно. Поэтому, конечно, удивлялись тому, что происходило", – сказал Песков в интервью тележурналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину, комментарий опубликован на сайте "Вести.ru".
https://ria.ru/20241109/tramp-1982760473.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, сша, россия, дмитрий песков, в мире
Дональд Трамп, США, Россия, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле ответили на обвинения в адрес Трампа, что он русский агент
Песков: обвинения в адрес Трампа в том, что он русский агент, абсурдны