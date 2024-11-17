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Трамп установил рекорд по скорости формирования правительства - РИА Новости, 17.11.2024
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20:26 17.11.2024
https://ria.ru/20241117/tramp-1984284486.html
Трамп установил рекорд по скорости формирования правительства
Трамп установил рекорд по скорости формирования правительства - РИА Новости, 17.11.2024
Трамп установил рекорд по скорости формирования правительства
Избранный президент США Дональд Трамп установил рекорд в современной американской истории по скорости формирования правительства, осуществив 12 назначений на... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T20:26
2024-11-17T20:26
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ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп установил рекорд в современной американской истории по скорости формирования правительства, осуществив 12 назначений на министерские посты за 12 дней после выборов, сообщает портал Axios. Согласно расчетам декана Школы бизнеса Американского университета Дэвида Марчика, специализирующегося на вопросах сменяемости власти в США, это в пять раз быстрее, чем у Джо Байдена, и в четыре раза быстрее, чем у самого Трампа при формировании его первого кабинета. "Это либо самая эффективная передача власти в истории, либо нарушение всех норм с назначениями на скорую руку, без проверки, исследований и консультаций с сенатом", - отметил Марчик в беседе с изданием. Как отмечает Axios, предыдущие администрации следовали установленным процессам проверки кандидатов, в то время как подход Трампа, по мнению издания, ломает эти нормы. Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241117/respublikantsy-1984252156.html
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в мире, сша, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Трамп установил рекорд по скорости формирования правительства

Axios: Трамп установил рекорд, назначив 12 министров за 12 дней

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп установил рекорд в современной американской истории по скорости формирования правительства, осуществив 12 назначений на министерские посты за 12 дней после выборов, сообщает портал Axios.
Согласно расчетам декана Школы бизнеса Американского университета Дэвида Марчика, специализирующегося на вопросах сменяемости власти в США, это в пять раз быстрее, чем у Джо Байдена, и в четыре раза быстрее, чем у самого Трампа при формировании его первого кабинета.
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"Это либо самая эффективная передача власти в истории, либо нарушение всех норм с назначениями на скорую руку, без проверки, исследований и консультаций с сенатом", - отметил Марчик в беседе с изданием.
Как отмечает Axios, предыдущие администрации следовали установленным процессам проверки кандидатов, в то время как подход Трампа, по мнению издания, ломает эти нормы.
Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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