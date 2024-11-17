https://ria.ru/20241117/tramp-1984284486.html

Трамп установил рекорд по скорости формирования правительства

Трамп установил рекорд по скорости формирования правительства - РИА Новости, 17.11.2024

Трамп установил рекорд по скорости формирования правительства

Избранный президент США Дональд Трамп установил рекорд в современной американской истории по скорости формирования правительства, осуществив 12 назначений на... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T20:26

2024-11-17T20:26

2024-11-17T20:26

в мире

сша

дональд трамп

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982193657_222:341:3072:1944_1920x0_80_0_0_9d64e39884aa988e6aea46d0043fa6d0.jpg

ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп установил рекорд в современной американской истории по скорости формирования правительства, осуществив 12 назначений на министерские посты за 12 дней после выборов, сообщает портал Axios. Согласно расчетам декана Школы бизнеса Американского университета Дэвида Марчика, специализирующегося на вопросах сменяемости власти в США, это в пять раз быстрее, чем у Джо Байдена, и в четыре раза быстрее, чем у самого Трампа при формировании его первого кабинета. "Это либо самая эффективная передача власти в истории, либо нарушение всех норм с назначениями на скорую руку, без проверки, исследований и консультаций с сенатом", - отметил Марчик в беседе с изданием. Как отмечает Axios, предыдущие администрации следовали установленным процессам проверки кандидатов, в то время как подход Трампа, по мнению издания, ломает эти нормы. Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241117/respublikantsy-1984252156.html

https://ria.ru/20241117/trump-1984243246.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп, выборы президента сша — 2024