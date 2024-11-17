Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал первый срок Трампа - РИА Новости, 17.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:13 17.11.2024
https://ria.ru/20241117/tramp-1984247285.html
Песков прокомментировал первый срок Трампа
Песков прокомментировал первый срок Трампа - РИА Новости, 17.11.2024
Песков прокомментировал первый срок Трампа
Дональд Трамп во время своего первого срока на посту президента США так и не смог выйти из основного посыла на стратегическое сдерживание РФ, который начал его... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T14:13
2024-11-17T14:13
россия
сша
дональд трамп
дмитрий песков
барак обама
выборы президента сша — 2024
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962117643_0:246:3071:1973_1920x0_80_0_0_dc06bde45a94f916f077fd21b5eb7771.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Дональд Трамп во время своего первого срока на посту президента США так и не смог выйти из основного посыла на стратегическое сдерживание РФ, который начал его предшественник Барак Обама, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "После 2014 года именно Обама сделал это краеугольным камнем американской внешней политики по отношению к нашей стране.... И Трамп из этого колеса выйти не смог", - сказал Песков в интервью автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину, говоря о первом сроке Трампа. Песков отметил, что во время президентства Трампа был возобновлен диалог по ряду стратегических вопросов и вырос товарооборот между странами, но при этом 53 раза вводились санкции против России. Комментарий представителя Кремля опубликован в телеграм-канале "Вести".
https://ria.ru/20241117/trump-1984243246.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962117643_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_25ce970943c186c3439b560dd896b4bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, дональд трамп, дмитрий песков, барак обама, выборы президента сша — 2024, в мире
Россия, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Барак Обама, Выборы президента США — 2024, В мире
Песков прокомментировал первый срок Трампа

Песков: Трамп не смог выйти из основного посыла на сдерживание России

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Дональд Трамп во время своего первого срока на посту президента США так и не смог выйти из основного посыла на стратегическое сдерживание РФ, который начал его предшественник Барак Обама, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"После 2014 года именно Обама сделал это краеугольным камнем американской внешней политики по отношению к нашей стране.... И Трамп из этого колеса выйти не смог", - сказал Песков в интервью автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину, говоря о первом сроке Трампа.
Песков отметил, что во время президентства Трампа был возобновлен диалог по ряду стратегических вопросов и вырос товарооборот между странами, но при этом 53 раза вводились санкции против России.
Комментарий представителя Кремля опубликован в телеграм-канале "Вести".
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
В Кремле прокомментировали формирование Трампом новой администрации
Вчера, 13:12
 
РоссияСШАДональд ТрампДмитрий ПесковБарак ОбамаВыборы президента США — 2024В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала