https://ria.ru/20241117/tramp-1984247285.html
Песков прокомментировал первый срок Трампа
Песков прокомментировал первый срок Трампа - РИА Новости, 17.11.2024
Песков прокомментировал первый срок Трампа
Дональд Трамп во время своего первого срока на посту президента США так и не смог выйти из основного посыла на стратегическое сдерживание РФ, который начал его... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T14:13
2024-11-17T14:13
2024-11-17T14:13
россия
сша
дональд трамп
дмитрий песков
барак обама
выборы президента сша — 2024
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962117643_0:246:3071:1973_1920x0_80_0_0_dc06bde45a94f916f077fd21b5eb7771.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Дональд Трамп во время своего первого срока на посту президента США так и не смог выйти из основного посыла на стратегическое сдерживание РФ, который начал его предшественник Барак Обама, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "После 2014 года именно Обама сделал это краеугольным камнем американской внешней политики по отношению к нашей стране.... И Трамп из этого колеса выйти не смог", - сказал Песков в интервью автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину, говоря о первом сроке Трампа. Песков отметил, что во время президентства Трампа был возобновлен диалог по ряду стратегических вопросов и вырос товарооборот между странами, но при этом 53 раза вводились санкции против России. Комментарий представителя Кремля опубликован в телеграм-канале "Вести".
https://ria.ru/20241117/trump-1984243246.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962117643_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_25ce970943c186c3439b560dd896b4bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, дональд трамп, дмитрий песков, барак обама, выборы президента сша — 2024, в мире
Россия, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Барак Обама, Выборы президента США — 2024, В мире
Песков прокомментировал первый срок Трампа
Песков: Трамп не смог выйти из основного посыла на сдерживание России