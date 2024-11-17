https://ria.ru/20241117/tramp-1984247285.html

Песков прокомментировал первый срок Трампа

Песков прокомментировал первый срок Трампа - РИА Новости, 17.11.2024

Песков прокомментировал первый срок Трампа

Дональд Трамп во время своего первого срока на посту президента США так и не смог выйти из основного посыла на стратегическое сдерживание РФ, который начал его... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T14:13

2024-11-17T14:13

2024-11-17T14:13

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Дональд Трамп во время своего первого срока на посту президента США так и не смог выйти из основного посыла на стратегическое сдерживание РФ, который начал его предшественник Барак Обама, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "После 2014 года именно Обама сделал это краеугольным камнем американской внешней политики по отношению к нашей стране.... И Трамп из этого колеса выйти не смог", - сказал Песков в интервью автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину, говоря о первом сроке Трампа. Песков отметил, что во время президентства Трампа был возобновлен диалог по ряду стратегических вопросов и вырос товарооборот между странами, но при этом 53 раза вводились санкции против России. Комментарий представителя Кремля опубликован в телеграм-канале "Вести".

https://ria.ru/20241117/trump-1984243246.html

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россия, сша, дональд трамп, дмитрий песков, барак обама, выборы президента сша — 2024, в мире