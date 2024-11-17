https://ria.ru/20241117/temrezov-1984265482.html

Темрезов: 22 новых школьных автобуса получили учреждения образования КЧР

Темрезов: 22 новых школьных автобуса получили учреждения образования КЧР - РИА Новости, 17.11.2024

Темрезов: 22 новых школьных автобуса получили учреждения образования КЧР

Образовательным учреждениям муниципальных районов Карачаево-Черкесии передали ключи от 22 новых школьных автобусов, оснащенных в соответствии с требованиями... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T16:40

2024-11-17T16:40

2024-11-17T16:40

карачаево-черкесская республика

россия

рашид темрезов

сергей кравцов

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Образовательным учреждениям муниципальных районов Карачаево-Черкесии передали ключи от 22 новых школьных автобусов, оснащенных в соответствии с требованиями безопасности для перевозки детей, сообщил глава республики Рашид Темрезов в своем телеграм-канале. Торжественная церемония прошла в рамках визита министра просвещения России Сергея Кравцова в КЧР. "Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поставил перед всеми нами стратегическую задачу - сделать российскую школу одной из лучших в мире. Достижению этой цели способствует активная реализация национальных проектов и федеральных программ, одной из которых является программа "Школьный автобус", – написал Темрезов. По его словам, за последние шесть лет школьный автопарк республики обновлен более чем на 200 единиц автотранспорта. Благодаря полученному автотранспорту, у всех учеников появится возможность чаще принимать участие в образовательных, культурных, патриотических, спортивных и многих других мероприятиях региона. "Одна из приоритетных задач правительства республики – обеспечить безопасный и комфортный подвоз детей к школам. И сегодня, при поддержке президента, правительства России, Минпросвещения мы сделали очередной, очень важный шаг решении этой задачи", – отметил Темрезов.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, рашид темрезов, сергей кравцов