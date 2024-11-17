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Темрезов: 22 новых школьных автобуса получили учреждения образования КЧР - РИА Новости, 17.11.2024
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Карачаево-Черкесская Республика
 
16:40 17.11.2024
https://ria.ru/20241117/temrezov-1984265482.html
Темрезов: 22 новых школьных автобуса получили учреждения образования КЧР
Темрезов: 22 новых школьных автобуса получили учреждения образования КЧР - РИА Новости, 17.11.2024
Темрезов: 22 новых школьных автобуса получили учреждения образования КЧР
Образовательным учреждениям муниципальных районов Карачаево-Черкесии передали ключи от 22 новых школьных автобусов, оснащенных в соответствии с требованиями... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T16:40
2024-11-17T16:40
карачаево-черкесская республика
россия
рашид темрезов
сергей кравцов
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Образовательным учреждениям муниципальных районов Карачаево-Черкесии передали ключи от 22 новых школьных автобусов, оснащенных в соответствии с требованиями безопасности для перевозки детей, сообщил глава республики Рашид Темрезов в своем телеграм-канале. Торжественная церемония прошла в рамках визита министра просвещения России Сергея Кравцова в КЧР. "Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поставил перед всеми нами стратегическую задачу - сделать российскую школу одной из лучших в мире. Достижению этой цели способствует активная реализация национальных проектов и федеральных программ, одной из которых является программа "Школьный автобус", – написал Темрезов. По его словам, за последние шесть лет школьный автопарк республики обновлен более чем на 200 единиц автотранспорта. Благодаря полученному автотранспорту, у всех учеников появится возможность чаще принимать участие в образовательных, культурных, патриотических, спортивных и многих других мероприятиях региона. "Одна из приоритетных задач правительства республики – обеспечить безопасный и комфортный подвоз детей к школам. И сегодня, при поддержке президента, правительства России, Минпросвещения мы сделали очередной, очень важный шаг решении этой задачи", – отметил Темрезов.
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россия, рашид темрезов, сергей кравцов
Карачаево-Черкесская Республика, Россия, Рашид Темрезов, Сергей Кравцов

Темрезов: 22 новых школьных автобуса получили учреждения образования КЧР

© Пресс-служба губернатора Ставропольского края | Перейти в медиабанкГлава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© Пресс-служба губернатора Ставропольского края
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Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Образовательным учреждениям муниципальных районов Карачаево-Черкесии передали ключи от 22 новых школьных автобусов, оснащенных в соответствии с требованиями безопасности для перевозки детей, сообщил глава республики Рашид Темрезов в своем телеграм-канале.
Торжественная церемония прошла в рамках визита министра просвещения России Сергея Кравцова в КЧР.
"Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поставил перед всеми нами стратегическую задачу - сделать российскую школу одной из лучших в мире. Достижению этой цели способствует активная реализация национальных проектов и федеральных программ, одной из которых является программа "Школьный автобус", – написал Темрезов.
По его словам, за последние шесть лет школьный автопарк республики обновлен более чем на 200 единиц автотранспорта. Благодаря полученному автотранспорту, у всех учеников появится возможность чаще принимать участие в образовательных, культурных, патриотических, спортивных и многих других мероприятиях региона.
"Одна из приоритетных задач правительства республики – обеспечить безопасный и комфортный подвоз детей к школам. И сегодня, при поддержке президента, правительства России, Минпросвещения мы сделали очередной, очень важный шаг решении этой задачи", – отметил Темрезов.
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаРоссияРашид ТемрезовСергей Кравцов
 
 
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