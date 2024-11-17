https://ria.ru/20241117/tayvan-1984208945.html
Си Цзиньпин прокомментировал Тайваньский вопрос
Си Цзиньпин прокомментировал Тайваньский вопрос - РИА Новости, 17.11.2024
Си Цзиньпин прокомментировал Тайваньский вопрос
Тайваньский вопрос - это красная линия, которую нельзя пересекать, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом в Лиме. РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T04:13
2024-11-17T04:13
2024-11-17T05:14
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ПЕКИН, 17 ноя - РИА Новости. Тайваньский вопрос - это красная линия, которую нельзя пересекать, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом в Лиме.“Тайваньский вопрос, демократия, права человека, а также пути и система Китая и его право на развитие - четыре красные линии для Китая. Их нельзя оспаривать или пересекать. Они являются важнейшими ограничителями и гарантиями безопасности для отношений между Китаем и США”, - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР.Си Цзиньпин также отметил, что "противоречия и различия между двумя крупными странами, такими как Китай и США, неизбежны"."Однако одна сторона не должна подрывать ключевые интересы другой, тем более стремиться к конфликту или противостоянию", - подчеркнул он.По словам Си Цзиньпина, принцип одного Китая и три совместных китайско-американских коммюнике являются политической основой отношений между Китаем и США."Они должны соблюдаться всегда", - добавил китайский лидер.
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в мире, китай, сша, си цзиньпин, джо байден
В мире, Китай, США, Си Цзиньпин, Джо Байден
Си Цзиньпин прокомментировал Тайваньский вопрос
Си Цзиньпин: Тайваньский вопрос - красная линия, которую нельзя пересекать
ПЕКИН, 17 ноя - РИА Новости. Тайваньский вопрос - это красная линия, которую нельзя пересекать, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом в Лиме.
“Тайваньский вопрос, демократия, права человека, а также пути и система Китая и его право на развитие - четыре красные линии для Китая. Их нельзя оспаривать или пересекать. Они являются важнейшими ограничителями и гарантиями безопасности для отношений между Китаем и США”, - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР.
Си Цзиньпин также отметил, что "противоречия и различия между двумя крупными странами, такими как Китай и США, неизбежны".
"Однако одна сторона не должна подрывать ключевые интересы другой, тем более стремиться к конфликту или противостоянию", - подчеркнул он.
По словам Си Цзиньпина, принцип одного Китая и три совместных китайско-американских коммюнике являются политической основой отношений между Китаем и США.
"Они должны соблюдаться всегда", - добавил китайский лидер.