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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости, 17.11.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки
ВСУ потеряли за сутки на курском направлении 320 человек, немецкую БМП Marder, пять украинских военнослужащих сдались в плен, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T14:18
2024-11-17T14:18
2024-11-17T14:26
специальная военная операция на украине
курская область
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки на курском направлении 320 человек, немецкую БМП Marder, пять украинских военнослужащих сдались в плен, сообщили в Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили 320 военнослужащих, боевая машина пехоты Marder производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, 152-мм орудие Д-20 и станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сообщении.По данным ведомства, всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 33250 военнослужащих, 213 танков, 137 боевых машин пехоты, 115 бронетранспортеров, 1171 боевую бронированную машину, 954 автомобиля, 285 артиллерийских орудий.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки
Минобороны: ВСУ потеряли 320 солдат в Курской области за сутки