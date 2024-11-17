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Группировка "Юг" уничтожила до 520 солдат ВСУ за сутки
Группировка "Юг" уничтожила до 520 солдат ВСУ за сутки - РИА Новости, 17.11.2024
Группировка "Юг" уничтожила до 520 солдат ВСУ за сутки
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 520 военнослужащих, танк, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T12:07
2024-11-17T12:07
2024-11-17T12:19
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
константиновка
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 520 военнослужащих, танк, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 23-й, 24-й, 43-й, 54-й механизированных, 56-й мотопехотной, 81-й аэромобильной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Орехово-василевка, Дроновка, Звановка, Закотное, Курахово, Ильичовка и Северск Донецкой Народной Республики. Отражены шесть контратак штурмовых групп 46-й и 77-й аэромобильных бригад ВСУ", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 520 военнослужащих, танк, шесть автомобилей, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две 122-мм гаубицы Д-30 и два 105-мм орудия М119 производства США."Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и "Квертус", а также три склада боеприпасов", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, константиновка, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Константиновка, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Донецкая Народная Республика
Группировка "Юг" уничтожила до 520 солдат ВСУ за сутки
Минобороны: группировка "Юг" уничтожила до 520 солдат ВСУ за сутки