https://ria.ru/20241117/svo-1984238516.html

Группировка "Юг" уничтожила до 520 солдат ВСУ за сутки

Группировка "Юг" уничтожила до 520 солдат ВСУ за сутки - РИА Новости, 17.11.2024

Группировка "Юг" уничтожила до 520 солдат ВСУ за сутки

Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 520 военнослужащих, танк, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T12:07

2024-11-17T12:07

2024-11-17T12:19

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

константиновка

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

донецкая народная республика

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 520 военнослужащих, танк, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 23-й, 24-й, 43-й, 54-й механизированных, 56-й мотопехотной, 81-й аэромобильной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Орехово-василевка, Дроновка, Звановка, Закотное, Курахово, Ильичовка и Северск Донецкой Народной Республики. Отражены шесть контратак штурмовых групп 46-й и 77-й аэромобильных бригад ВСУ", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 520 военнослужащих, танк, шесть автомобилей, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две 122-мм гаубицы Д-30 и два 105-мм орудия М119 производства США."Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и "Квертус", а также три склада боеприпасов", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, константиновка, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, донецкая народная республика