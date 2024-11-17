https://ria.ru/20241117/svo-1984238214.html

Группировка "Запад" отразила шесть контратак ВСУ за сутки

Группировка "Запад" отразила шесть контратак ВСУ за сутки - РИА Новости, 17.11.2024

Группировка "Запад" отразила шесть контратак ВСУ за сутки

Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике восьми украинских бригад и отразила шесть контратак, противник потерял более 470... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T12:05

2024-11-17T12:05

2024-11-17T12:21

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

харьковская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

луганская народная республика

донецкая народная республика

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике восьми украинских бригад и отразила шесть контратак, противник потерял более 470 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 63-й, 66-й, 116-й механизированных, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 114-й и 241-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Подолы, Петропавловка, Берестовое, Староверовка, Богуславка, Прокоповка Харьковской области, Надия Луганской Народной Республики, Ивановка Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, были отражены шесть контратак формирований 77-й аэромобильной, 28-й и 115-й механизированных бригад ВСУ."Противник потерял свыше 470 военнослужащих, танк, четыре боевые машины пехоты, два бронетранспортера М113 производства США, боевую бронированную машину "Козак", четыре пикапа, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, 152 мм гаубицу "Мста-Б" и 100 мм противотанковую пушку "Рапира". Уничтожены два склада с боеприпасами", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

луганская народная республика

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины, харьковская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), луганская народная республика, донецкая народная республика