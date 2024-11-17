https://ria.ru/20241117/svo-1984238214.html
Группировка "Запад" отразила шесть контратак ВСУ за сутки
Группировка "Запад" отразила шесть контратак ВСУ за сутки - РИА Новости, 17.11.2024
Группировка "Запад" отразила шесть контратак ВСУ за сутки
Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике восьми украинских бригад и отразила шесть контратак, противник потерял более 470... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T12:05
2024-11-17T12:05
2024-11-17T12:21
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике восьми украинских бригад и отразила шесть контратак, противник потерял более 470 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 63-й, 66-й, 116-й механизированных, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 114-й и 241-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Подолы, Петропавловка, Берестовое, Староверовка, Богуславка, Прокоповка Харьковской области, Надия Луганской Народной Республики, Ивановка Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, были отражены шесть контратак формирований 77-й аэромобильной, 28-й и 115-й механизированных бригад ВСУ."Противник потерял свыше 470 военнослужащих, танк, четыре боевые машины пехоты, два бронетранспортера М113 производства США, боевую бронированную машину "Козак", четыре пикапа, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, 152 мм гаубицу "Мста-Б" и 100 мм противотанковую пушку "Рапира". Уничтожены два склада с боеприпасами", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
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вооруженные силы украины, харьковская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), луганская народная республика, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика
Группировка "Запад" отразила шесть контратак ВСУ за сутки
Минобороны: группировка "Запад" отразила шесть контратак ВСУ за сутки
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости.
Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике восьми украинских бригад и отразила шесть контратак, противник потерял более 470 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ
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"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 63-й, 66-й, 116-й механизированных, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 114-й и 241-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Подолы, Петропавловка, Берестовое, Староверовка, Богуславка, Прокоповка Харьковской области, Надия Луганской Народной Республики, Ивановка Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, были отражены шесть контратак формирований 77-й аэромобильной, 28-й и 115-й механизированных бригад ВСУ.
"Противник потерял свыше 470 военнослужащих, танк, четыре боевые машины пехоты, два бронетранспортера М113 производства США, боевую бронированную машину "Козак", четыре пикапа, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, 152 мм гаубицу "Мста-Б" и 100 мм противотанковую пушку "Рапира". Уничтожены два склада с боеприпасами", - добавили в МО РФ.