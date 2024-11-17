Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области священники группировки "Днепр" исповедуют бойцов - РИА Новости, 17.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:07 17.11.2024
https://ria.ru/20241117/svjaschenniki-1984210976.html
В Запорожской области священники группировки "Днепр" исповедуют бойцов
В Запорожской области священники группировки "Днепр" исповедуют бойцов - РИА Новости, 17.11.2024
В Запорожской области священники группировки "Днепр" исповедуют бойцов
Военные священники группировки "Днепр" в Запорожской области проводят службы и исповедуют бойцов перед выполнением боевых задач, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T05:07
2024-11-17T05:07
специальная военная операция на украине
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982416517_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7b00bff28eeb8a8d618664f209ba5fd6.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Военные священники группировки "Днепр" в Запорожской области проводят службы и исповедуют бойцов перед выполнением боевых задач, сообщили в Минобороны РФ. "В Запорожской области помощники командиров по работе с верующими военнослужащими группировки войск "Днепр" проводят службы и исповедуют военнослужащих перед выполнением боевых задач", - говорится в сообщении. В частности, в военном ведомстве рассказали об отце Алексее, который работает в зоне СВО с самого начала. Он прямо на передовой проводит службы, таинства крещения, исповедует и причащает бойцов. "Там, где есть крепость духа, там, где есть внутреннее такое служение, там и сохраняется победа, там и сохраняется внутренняя крепость воина, а ничто так не поддерживает военнослужащих, как какой-то духовный разговор, какая-то молитва", - рассказал помощник командира по работе с верующими военнослужащими отец Алексей. В Минобороны добавили, что в целях безопасности все богослужения в зоне боевых действий максимально краткие. Для военных священников духовенство утвердило специальные укороченные молитвы, поэтому служба может длиться не больше пяти минут.
https://ria.ru/20241117/plan-1984208589.html
https://ria.ru/20241116/spetsoperatsiya-1984187966.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982416517_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a7e42b98f79c6223a4cc834428c82475.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Запорожской области священники группировки "Днепр" исповедуют бойцов

Минобороны: военные священники группировки "Днепр" исповедуют бойцов перед боем

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Военные священники группировки "Днепр" в Запорожской области проводят службы и исповедуют бойцов перед выполнением боевых задач, сообщили в Минобороны РФ.
"В Запорожской области помощники командиров по работе с верующими военнослужащими группировки войск "Днепр" проводят службы и исповедуют военнослужащих перед выполнением боевых задач", - говорится в сообщении.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
"Рисует под наркотиками". На Украине сделали тяжелое признание о Зеленском
04:05
В частности, в военном ведомстве рассказали об отце Алексее, который работает в зоне СВО с самого начала. Он прямо на передовой проводит службы, таинства крещения, исповедует и причащает бойцов.
"Там, где есть крепость духа, там, где есть внутреннее такое служение, там и сохраняется победа, там и сохраняется внутренняя крепость воина, а ничто так не поддерживает военнослужащих, как какой-то духовный разговор, какая-то молитва", - рассказал помощник командира по работе с верующими военнослужащими отец Алексей.
В Минобороны добавили, что в целях безопасности все богослужения в зоне боевых действий максимально краткие. Для военных священников духовенство утвердило специальные укороченные молитвы, поэтому служба может длиться не больше пяти минут.
Военнослужащий батальонной тактической группы под командованием Каштана спецназа Ахмат возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства в Курской области - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
В США раскрыли, какую цену Украина заплатила за вторжение в Курскую область
Вчера, 20:34
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала