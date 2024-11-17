https://ria.ru/20241117/svjaschenniki-1984210976.html

В Запорожской области священники группировки "Днепр" исповедуют бойцов

В Запорожской области священники группировки "Днепр" исповедуют бойцов - РИА Новости, 17.11.2024

В Запорожской области священники группировки "Днепр" исповедуют бойцов

Военные священники группировки "Днепр" в Запорожской области проводят службы и исповедуют бойцов перед выполнением боевых задач, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T05:07

2024-11-17T05:07

2024-11-17T05:07

специальная военная операция на украине

запорожская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Военные священники группировки "Днепр" в Запорожской области проводят службы и исповедуют бойцов перед выполнением боевых задач, сообщили в Минобороны РФ. "В Запорожской области помощники командиров по работе с верующими военнослужащими группировки войск "Днепр" проводят службы и исповедуют военнослужащих перед выполнением боевых задач", - говорится в сообщении. В частности, в военном ведомстве рассказали об отце Алексее, который работает в зоне СВО с самого начала. Он прямо на передовой проводит службы, таинства крещения, исповедует и причащает бойцов. "Там, где есть крепость духа, там, где есть внутреннее такое служение, там и сохраняется победа, там и сохраняется внутренняя крепость воина, а ничто так не поддерживает военнослужащих, как какой-то духовный разговор, какая-то молитва", - рассказал помощник командира по работе с верующими военнослужащими отец Алексей. В Минобороны добавили, что в целях безопасности все богослужения в зоне боевых действий максимально краткие. Для военных священников духовенство утвердило специальные укороченные молитвы, поэтому служба может длиться не больше пяти минут.

https://ria.ru/20241117/plan-1984208589.html

https://ria.ru/20241116/spetsoperatsiya-1984187966.html

запорожская область

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запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)