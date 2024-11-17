https://ria.ru/20241117/sumy-1984285185.html
В Сумах прогремел взрыв
В Сумах прогремел взрыв - РИА Новости, 17.11.2024
В Сумах прогремел взрыв
Взрыв прогремел в Сумах, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T20:35
2024-11-17T20:35
2024-11-17T20:35
специальная военная операция на украине
в мире
сумская область
украина
сумы
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941959997_0:131:1280:851_1920x0_80_0_0_95ce457f57b852c601a891197114134d.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Взрыв прогремел в Сумах, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. "В Сумах слышен взрыв", - сообщает телеканал. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Сумской области не объявлялась.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сумская область
украина
сумы
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941959997_0:100:1001:851_1920x0_80_0_0_785f06e2c420860752e68c2f14cdb90e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сумская область, украина, сумы, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Украина, Сумы, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ