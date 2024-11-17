https://ria.ru/20241117/sumy-1984264814.html

В Сумах прогремел взрыв

В Сумах прогремел взрыв - РИА Новости, 17.11.2024

В Сумах прогремел взрыв

Взрыв прогремел в воскресенье в Сумах на севере Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T16:30

2024-11-17T16:30

2024-11-17T16:30

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Взрыв прогремел в воскресенье в Сумах на севере Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 16.25 мск, в Сумской и еще семи областях Украины звучит воздушная тревога. "В Сумах был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241111/goroda-1983004833.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, вооруженные силы украины